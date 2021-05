Clarence Acuña: "Decreté que voy a volver a la U para ganar la Copa Libertadores"

Clarence Acuña trabaja en la Conmebol hace algún tiempo, donde está preparando la Copa América que se jugará este año en Argentina y Colombia.

Sin embargo, desarrolla ahí sus labores profesionales con un deseo que de seguro ilusiona a los hinchas de la U. Esto porque el ex volante de los azules indicó que tiene el deseo de volver a esa institución, esta vez como gerente técnico, para pelear por la Copa Libertadores.

En conversación con Radio Cooperativa, comentó que "tengo lindos recuerdos de ahí. Yo ysiempre he decretado cosas en mi vida, como ir a Inglaterra, a Medio Oriente o casarme a los 30 años. También volver a O’Higgins, donde salí campeón. Y ahora he decretado que volveré a la U en algún momento para salir campeón de Copa Libertadores.

El ex volante del Newcastle manifestó que "es un anhelo grande, pero sería algo tangible, para sentirse orgullosos en el fútbol chileno. No sé si será a corto o largo plazo, pero ojalá se dé. Ahora estoy bastante cómodo en Conmebol, pero nunca cerraré la puerta para trabajar en la U".

Clarence Acuña fue parte de un plantel dorado de la U y ahora espera volver para pelear la Copa Libertadores. Foto: Archivo.

Para eso, tiene clara la planificación que debe haber en el club. "Tiene que haber gente de fútbol, la gente que ingresa con dinero a una empresa deben saber que ellos no deben tomar las decisiones. Tienen que tener gente encargada en los temas deportivos. Ver los procesos, familiarizar al DT que van a traer, seguir el mismo formato con los jugadores, las inferiores".

Por lo mismo, puso de ejemplo lo que hizo en O'Higgins. "Debe haber planificación a corto, mediano y largo plazo, con objetivos claros. Eso lo hice en O’Higgins, con el Toto Berizzo. Empezamos a trabajar en eso y lo hicimos, con jóvenes para vender, como César Fuentes a la UC, Benjamín Vidal a la U, Cimbi Cuevas a Chelsea, Enzo Gutiérrez, Barroso. Eso además se lo contamos a la gente, para que supieran que no íbamos por la Libertadores", explicó.

Clarence remató indicando que lo éxitos se logran "gracias a la buena gestión empresarial, pero en general en los clubes hoy no veo identidad, no veo proyectos, no salen jóvenes. Para ser campeón de la Libertadores tienes que traer jugadores con clase, que hayan estado cerca de salir campeón antes. Y también hay que responsabilizar los cargos. Quién trae los jugadores, quién ve la parte financiera, el marketing o las redes sociales. Es un todo".