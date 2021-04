Los secretos de la charla técnica de la U antes del último triunfo contra Colo Colo en el estadio Monumental

César Vaccia recordó su charla técnica brindada al plantel de Universidad de Chile en la previa del superclásico de 2001, el último que los azules ganaron en el estadio Monumental. Ad portas de un nuevo derbi criollo entre el Chuncho y Colo Colo, el ex entrenador de la U compartió nuevamente el emotivo relato.

“Homenajeando a nuestro querido Joan Manuel Serrat, no sé si los chiquillos ahora lo conocen. Si no, búsquenlo en Google. Un monstruo, un juglar. En ese tiempo no había tanto tema con los videos motivacionales, ni Corazón Valiente, que después pones el video y con los años uno se olvida de la charla”, dijo Vaccia a La Redgoleta de RedGol.

Agrega: “yo con un papelógrafo en el hotel puse la base de la charla: ‘hoy pude ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo sólo depende de ti’, puse sacando estrofas de la canción de Serrat”.

Añadió que “sobre esa base construí la charla técnica. Les dije que reflexionaran y que la historia dependía de ellos. Pero para eso había que sacrificarse. No digo que por eso ganamos, pero si fue un factor que contribuyó. Si entras convenido a la cancha que puedes ganar… y ganamos”.

Complementa que “si te muestro el partido como una guerra con cuchillo, eso que se dice, es probable que a los 10 minutos tengamos dos expulsados. Al revés, si les tocas la familia, los hijos, entras con un dejo de tristeza. El fútbol, por más competitivo que sea, es un juego. Con responsabilidades, pero un juego. Y no puedes entrar a jugar presionado, tiene que entrar como en el barrio. Pretendía que mis jugadores gozaran y sintieran placer por jugar”.

Por último tuvo una curiosa analogía entre un posible triunfo azul ante Colo Colo y la crisis sanitaria: “yo creo que espantamos hasta al coronavirus. Hay que ganar a Colo Colo en el Monumental y se termina hasta la pandemia”.

