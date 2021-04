César Vaccia y el superclásico: "Si la U le gana a Colo Colo el cuestionado Rafael Dudamel va a ser ídolo"

Se viene un nuevo superclásico del fútbol nacional y Universidad de Chile visita a Colo Colo este domingo desde las 16:00 horas en el estadio Monumental, un reducto inexpugnable para los azules desde 2001. Aquel 9 de septiembre, el Chuncho se impuso por 3-2 en la casa alba por última vez hasta ahora.

El DT de la U entonces era César Vaccia, quien habló hoy con La Redgoleta de RedGol aclarando que desea de todo corazón que esta Universidad de Chile rompa la mala racha y, de paso, destruya su amargo récord.

“Yo soy hincha de la U, es una malformación profesional… dirigí la U y la selección chilena, nunca acepté otro equipo. No podía estar cómodo en ese tiempo en otro equipo que no fuera la U. Quiero a la U y amo a la U, es un triste récord, cómo no voy a querer que gane en el monumental de una vez por todas. Les haría bien a las nuevas generaciones y sería bueno por el momento que vive el club”, dijo Vaccia.

Agrega que “Colo Colo tras el partido contra Everton deja una buena impresión, de ser un equipo más dinámico, con alternativas y variantes de ataque, hasta equilibrado en todas sus líneas. Eso puede ser bueno para la U aunque parezca contradictorio. Colo Colo se olvidó del fantasma del descenso y su gente se ilusiona con que, de acá en más, tienen que ir por el título. Esa confianza se puede transformar en un exceso de confianza”.

“La U anda en busca del juego, el DT no lo ha podido encontrar y las ideas de él no se plasman en la cancha. La verdad es que no se ve un avance significativo con el año pasado. Pareciera, en teoría, que Colo Colo tiene más chances de ganar el superclásico”, complementó.

Pero el hecho de considerar mejor parado a Colo Colo no significa que Vaccia dé por hecho que la U no puede ganar. Incluso advierte que es la gran ocasión de Rafael Dudamel, no sólo para cambiar la cara, sino para erigirse abruptamente como ídolo del Chuncho.

“En estos partidos impera mucho la parte mental y cómo te levantas ese día. Imagina lo que es para este grupo de jugadores y el técnico, que está tan cuestionado. Si la U gana olvídate, va a ser ídolo e histórico Rafael Dudamel. Hay mucha motivación y morbo. Si llega a perder nuevamente, no sé si el técnico pueda seguir con un ambiente más adverso que se le va a producir”, sentencia.

