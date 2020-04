César Cortés: "Soy hincha de Universidad de Chile, soñé con jugar en la U"

César Cortés en conversación con Redgol se refirió a un tema sensible: su paso por Universidad de Chile, club que venía de ganar todo en esa época.

Específicamente al cuadro universitario llegó en la temporada 2013, justo cuando Darío Franco reemplazó a Jorge Sampaoli y lo hizo luego de una gran campaña en Huachipato, donde fue uno de los mejores jugadores del torneo que ganaron los Acereros.

¿Jorge Sampaoli lo pidió como refuerzo para la U?

Fue así porque recuerdo que pude llegar seis meses antes y no llegamos a acuerdo. Yo fui contratado justo cuando Jorge Sampaoli se fue de la U.

¿Lo llamó personalmente?

No recuerdo que me haya llamado, pero creo que no. Las negociaciones fueron entre dirigentes de Universidad de Chile y mi representante. Sin embargo, cuando él asume en la selección, me llamó a su primera nómina que jugó amistosos y en Juan Pinto Durán me marcó jugadas en video que tuve en Huachipato y, ahí me dijo que por eso me había propuesto para la U, que me quería potenciar.

¿Cómo evalúa su paso por la U?

Es difícil acordarse tanto, pero yo soy hincha de Universidad de Chile, soñé con jugar en la U y una vez estando ahí lo disfruté mucho. Cada día y a pesar de la adversidad cuando no me tocaba jugar o cuando no participaba, lo disfrutaba igual.

¿Pero?

En principio de la temporada con Darío Franco ganamos la Copa Chile, jugué harto, en el campeonato también, marqué goles y llegó un momento en que quizás no tuve el mejor de los rendimientos, hubo cambio de entrenadores que no me tenían considerado y de ahí no tuve continuidad y eso me afectaba a mi en lo personal.

El Chester llegó el 2013 a Universidad de Chile y se mantuvo hasta junio de 2015, donde partió a Palestino. Jugó 69 encuentros con la camiseta azul, marcó ocho goles y fue dirigido por Darío Franco, Marco Antonio Figueroa, Cristián Romero y Martín Lasarte.