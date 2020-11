El emotivo y simbólico último centro de Leonel Sánchez a Carlos Campos

Esta mañana en el Iglesia Santa Gemita en la comuna de Ñuñoa se vivieron momentos de emoción en el velatorio del ídolo de Universidad de Chile, Carlos Campos.

El Tanque murió a los 83 años a causa de una fibrosis pulmonar mientras estaba internado en el Hospital de Ovalle y este jueves familiares, amigos, ex jugadores y muchísimos hinchas de la U se dieron cita para darle la despedida al histórico goleador.

Al mediodía apareció por ese lugar su compañero de ataque, Leonel Sánchez, con el que formó una dupla letal conviertiendo entre ambos una cifra cercana a los 300 goles para el beneplácito azul.

Don Leo se veía muy afectado, y el momento más emotivo se dio cuando besó el féretro donde se encontraba el Tanque provocando congoja al quizás transformarse ese minuto en el último centro de Leonel para Campos.

No sólo Sánchez se acercó hasta la iglesia donde está siendo velado el ex universidad de chile y la selección, también sus ex compañeros Alberto Quintano, Juan Rodríguez, Sergio Navarro, Manuel Astorga entre otros.

El cariño de la gente del fútbol hacia Campos fue horizontal y por eso no extrañó ver jugadores símbolos de Colo Colo como Carlos Caszely, el Chita Cruz y Leonel Herrera acompañando los restos del goleador.