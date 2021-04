Carla Guerrero apuesta por Universidad de Chile en el Superclásico: "Tengo mucha fe y convicción que el equipo va a ganar"

A un día de que se juegue el Superclásico en el estadio Monumental entre Colo Colo y Universidad de Chile, el partido hace rato se juega afuera de la cancha con opiniones divididas respecto a qué equipo llega mejor y quién se quedará con lo tres puntos en definitiva.

Para Carla Guerrero, referente de la U y de la selección chilena femenina, no hay dudas y está segura que su equipo va a vencer el domingo y terminará con la racha negativa de 20 años que tiene en ese reducto.

"Obviamente tengo mucha fe y convicción que el equipo va a ganar, las cosas que han venido haciendo independiente de los resultados que a veces no son favorables para nosotros, ya ver al equipo con otra disposición que están jugando, otras cosas, te deja como satisfecha, estoy contenta y espero que el domingo ganemos", asegura la Jefa

Carla Guerrero en el último Superclásico femenino (Agencia Uno)

Consultada por cómo vive este partido desde su lado de hincha, Guerrro confiesa que "hay ansiedad porque es un clásico y me gusta ver a la U, me ha tocado ver los últimos partidos en Turquía, y lo que viene es importante, es un clásico, sabemos lo que es".

Más allá de lo que reviste en importancia para la U ganar por fin en el Monumental, Carla Guerrero baja esa presión al reducir todo a que son tres puntos.

"Yo creo que se dice siempre que llevamos mucho tiempo sin ganar en el Monumental, pero si ganamos en el estadio de ellos se va a sumar de a tres y eso es súper importante, más si les ganamos o no en su estadio, pasa por ahí si el campeonato no cambia nada si ganamos o no ahí, por una cuestión de historia, sí, pero siempre es bueno sumar de a tres", cerró.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.