Carla Guerrero en el once ideal de la Copa Libertadores: "Me llena de orgullo, siempre quiero que mi equipo vaya por más"

Universidad de Chile terminó cuarta en la Copa Libertadores Femenina 2020, la primera participación continental en la historia de la U y Las Leonas azules. El equipo dirigido por Carlos Véliz tiene además a dos jugadoras en el once ideal del campeonato elaborado por la misma Conmebol.

Se trata de la arquera Natalia Campos y la defensora Carla Guerrero. La Jefa se declaró feliz por lo realizado en conversación con el departamento de comunicaciones de la ANFP.

“Me llena de orgullo estar en el once ideal y estoy súper contenta por lo que he hecho en lo individual y con el grupo. Me hace sentir súper bien porque es el reflejo de lo que vengo trabajando”, dijo Carla Guerrero.

Agregó que “siempre quiero ir a ganar y que mi equipo vaya por más. Las otras defensoras también podrían haber estado, tenemos muy buenas jugadoras. Dentro de todo estoy muy contenta”.

El once ideal de la Copa Libertadores Femenina 2020 con dos jugadoras de Universidad de Chile.

Cabe recordar que tanto Carla Guerrero como Natalia Campos están nominadas a la selección chilena que enfrentará en ida y vuelta a Camerún en Turquía, llave válida por el repechaje a la competencia de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Roja enfrentará al cuadro africano el próximo sábado 10 de abril en la ida y el martes 13 del mismo mes por la revancha. El equipo ganador se va a los JJ.OO.