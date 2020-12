Lo más leído del 2020 | Víctor Hugo Castañeda: "Marcelo Díaz me llama y me dice 'o me retiro del fútbol o me voy a La Serena'"

Una linda historia contó Víctor Castañeda en abril de 2020 en conversación con La Magia Azul, donde entregó detalles de cuando en 2010 recibió a Marcelo Díaz en Deportes La Serena.

Resulta que el Carepato no tenía lugar en el cuadro que dirigía por entonces el uruguayo Gerardo Pelusso, entonces tomó una determinación: llamar a VHC que lo conocía desde las divisiones inferiores de Universidad de Chile.

Castañeda reveló que el actual volante de Racing Club estaba tan desorientado en esa época, que le pidió una oportunidad en los granates o de otra forma dejaría el fútbol profesional.

La nota

Luego de ser entrenador de Universidad de Chile en las temporadas 2002 y 2003, Víctor Higo Castañeda se instaló en La Serena para dirigir al equipo granate. Fueron seis años, un periodo largo por el que lo apodaron El Ferguson del Elqui.

Precisamente dirigiendo al equipo de la Cuarta Región pudo llevar como refuerzo a Marcelo Díaz en el segundo semestre de 2010, oportunidad en la que lo reubicó en la cancha y Carepato respondió con fútbol y goles.

"Me llama Marcelo Díaz y me dice 'profe tengo dos opciones: o me retiro del fútbol o me voy para La Serena. Estoy decepcionado'" | Víctor Hugo Castañeda.

En conversación con La Magia Azul en Redgol, VHC reveló cómo se gestó la llegada del actual volante de Racing Club: "Me llama y me dice 'profe tengo dos opciones: o me retiro del fútbol o me voy para La Serena. Estoy decepcionado'"

Castañeda relata que de inmediato le abrió las puertas de su club al futuro bicampeón de América. "Le dije vente pa' acá, acá lo vamos a pasar bien, nos vamos a entretener, es una linda ciudad y vas a recuperar las ganas de jugar. Te necesito como volante mixto o por derecha. Estuvo espectacular, yo sabía que en la U estaba subutilizado".

El actual comentarista radial asegura que "conocía a Marcelo desde cuando dirigía el primer equipo y él había llegado. Tuve una pelea con los dirigentes acá porque decían que traía a Marcelo Díaz porque era amigo mio. Me enojé y dije: 'Llevo seis años acá y cuándo he llevado un amigo'".

Marcelo Díaz fue solución para Víctor Hugo Castañeda: jugó trece partidos y marcó cinco goles (Agencia Uno)

Por último, el ex DT de la U deja en claro que él no es el descubridor ni el salvador de Marcelo Díaz. "Yo no le tiré un salvavidas. Él me ayudó a mi, y yo lo ayude a él. Todo lo que ha hecho en su carrera es todo mérito de él", cerró.

Marcelo Díaz fue una de las revelaciones de 2010 en el cuadro granate y entregó una de las mejores temporadas que se recuerden, con trece partidos y cinco goles. Luego volvió a Universidad de Chile, donde se encontró con Jorge Sampaoli.