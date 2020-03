Caputto y la llave de la remontada de la U: "Varios jugadores no estaban el año pasado y no cargan con esa responsabilidad"

Hernán Caputto ahora es pura felicidad. Triunfó de remontada con Universidad de Chile sobre O'Higgins y está a tres puntos de la cima. De paso, ya consiguió cuatro victorias, las mismas que obtuvo el Romántico Viajero durante todo 2019.

"Fue trabajado, difícil, es un equipo que propone, ya conocemos a los equipos de Patricio (Graff). Hubo muchas cosas externas con el VAR. Fue un trámite que nos mostró dominadores a ratos, pero en momentos buenos nos convirtieron el gol y ahí estuvo el partido. Cuando lo controlamos fue a ras de piso. Fuimos justos ganadores", analizó el ex portero.

Sobre la tecnología y las polémicas, manifestó que "hay que aceptarlo, tener paciencia, nos puede venir a favor o en contra pero imagino que siempre con un grado de justicia. Al final siempre deciden personas, no quiero hablar más del tema".

Retomando el desarrollo del encuentro, Caputto dijo que "la propuesta fue bastante interesante, nos taparon la banda e insistimos por dentro. Siempre digo que respeto muchísimo a Patricio y lo que propone, después hay respeto al recinto y O’Higgins. Y todos los rivales dan un plus ante Universidad de Chile. Todos los partidos serán así de disputado. Espero que les vaya muy bien, pero tuvimos el pundonor para salir adelante cuando el trámite se hizo difícil".

"Puede ser una opción que nos soltamos al no pensar en el descenso. También hay varios que no estuvieron el año pasado y no tienen esa responsabilidad. El equipo ha encontrado un funcionamiento independiente de quien juegue, porque ha variado en estas seis fechas. El fin de año pasado fue difícil, pero acá hay gran responsabilidad en cualquier momento y en cualquier lugar de la tabla", abundó.

Finalmente, Caputto destacó que "siempre hay errores y virtudes en un partido. Hubo más virtudes que errores, seguimos trabajando eso. La expulsión de Antonio (Díaz) no sé si fue para tanto porque el partido ya estaba controlado. Y no sé qué pasó, estaba lejos. El resto estaba controlado salvo la que sacó Camilo (Moya, de la línea)".