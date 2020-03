Caputto y el regreso de Ángelo Henríquez: "En los equipos competitivos hay rotación y le vi una evolución"

El DT de Universidad de Chile, Hernán Caputto, está cien por ciento enfocado en el duelo de este sábado frente a Palestino por la octava fecha del Torneo Nacional, el último desafío azul antes del superclásico contra Colo Colo.

Pero no falta incertidumbre, pues el partido está fijado en el Estadio Municipal de La Cisterna, recinto que fue clausurado por el alcalde de la comuna capitalina.

“Vamos a jugar mañana, 17:30, eso es lo que queremos y así lo estamos planificando, más información no tenemos”, dijo el entrenador de la U.

Agregó que “será un partido muy competitivo y difícil, como todos los rivales que enfrentan a Universidad de Chile. Respeto mucho lo que viene haciendo Ivo Basay, de buena manera. Tienen su forma de jugar y trataremos de contrarrestar y sobreponer nuestro fútbol”.

Por otro lado explicó el regreso de Ángelo Henríquez a las citaciones. El delantero viene de perderse el partido contra Everton por decisión técnica.

“Es lo que pasa en los equipos competitivos, van rotando las citaciones de algunos jugadores. Ángelo tuvo una buena semana y buena evolución, para no detallar temas puntuales otros jugadores también han cambiado”, aclaró.

Otro caso puntual consultado al técnico de los azules fue la condición de Jean Beausejour y su posible regreso a las canchas en el clásico contra Colo Colo.

“Está en fase de recuperación, el parte médico aún no lo habilita para jugar y veremos cómo evoluciona, sin ningún apuro. Lo queremos para todo el año y no para un partido. Me pone contento verlo entrenar”, manifestó.

Sentencia que “fue un desgarro importante, más de lo normal. Puede tardar un poquito más su evolución. Buscamos su cien por ciento. Evaluaremos si está bien para el clásico”.