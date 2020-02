Caputto se ilusiona en la Libertadores: “Llegamos en un buen momento y ojalá lo podamos ratificar con la clasificación”

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se refirió al difícil encuentro que tendrán este martes a las 19:15 horas ante Inter de Porto Alegre, por el duelo de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores.

En ese sentido, el técnico Azul aseguró en conferencia de prensa que cuenta con las herramientas necesarias para realizar un buen partido y avanzar a la tercera ronda del certamen continental.

"Inter será un rival muy complicado. Ellos van a intentar ir para adelante y buscar de entrada el triunfo. Se hacen fuertes en su cancha, por lo que debemos estar preparados y concentrados", expresó.

Agregó que "tenemos que ser inteligentes e intentar potenciar nuestras fortalezas. Conocemos el poderío de nuestro rival. Es un equipo que busca atacar en forma constante. Es un rival al que respetamos mucho, pero es un partido de fútbol y tenemos herramientas y fortalezas para sacar la tarea adelante (…) En nuestras variantes y en lo que podamos hacer. Sería muy bueno para el fútbol chileno poder clasificar. Existe una deuda".

Al ser consultado por las opciones que tienen para avanzar a la siguiente ronda, señaló que "las posibilidades de avanzar son 50 y 50... Llegamos en un buen momento y ojalá podamos ratificar todo lo bueno que hemos hecho con la clasificación", recordando que la ida en el Nacional terminó igualada sin goles.

Luego se refirió al portero Fernando De Paul, quien viajó recién este lunes a Brasil por tener problemas de salud. "No vamos a poner en riesgo la salud del jugador. Lo evaluaremos cuando llegue, aunque si viajó es porque está bien. Lo vamos a evaluar y ahí tomaremos una decisión".

"No me incomoda no tener a De Paul en el entrenamiento de hoy (lunes). Vamos a ir a presionar y buscar el partido con Inter, la idea es tener presencia en ataque e ir con dos delanteros", complementó.

Finalmente, sobre el planteamiento que puedo tener Inter, mencionó que "estamos viendo variantes si es que (Inter) juegan con dos o tres delanteros. Lo vamos a ver en el inicio del partido".