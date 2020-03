Caputto quedó algo contrariado: "Nunca sentí que pudiéramos perder el partido"

Hernán Caputto no quedó contento con el empate entre Universidad de Chile y Everton, pero sí valoró el cometido de su equipo.

"Me quedé con la sensación de que tuvimos más nosotros, no tanto de un tiempo para cada uno. El partido se hizo un poco plano por partes, tal vez con algunas más para nosotros, pero con aproximaciones y transiciones rápidas de Everton. Respeto lo que pueda hacer el rival en cuanto a intentar que no generemos. Todavía nos falta y esperaba más de este partido, nos costó encontrar la llave del gol", manifestó el adiestrador.

"Más que a la individualidad lo llevaría al equipo. Nos faltó profundizar por banda, que acostumbramos. Generamos por el centro, nos tratamos de asociar, probamos con remates de larga distancia y alguna aproximación. Va más por ahí que por individualidades. Como conjunto debemos mejorar y este tipo de partidos cerrados debemos sacarlos con pundonor, paciencia, tranquilidad", profundizó.

Asimismo, recalcó que "no encuentro tantas posibilidades de Everton, pero en algún momento el partido se partió con las transiciones de ellos. Estábamos atacando y salieron rápido, alguna semejanza a lo que pasó con Coquimbo. Nunca creí que podíamos perder el partido, sinceramente. Pero sí nos costó ganar, que era lo que queríamos y ansiábamos".

"Siempre uno ve la posibilidad de sumar de a tres, independiente de la posición en la que podíamos quedar. Lo que buscábamos es crecer como equipo, afiatarnos en los resultados, me quedo con que podemos más. Vamos creciendo en lo que va del torneo, pero hoy no crecimos lo que necesitábamos para ponernos en la punta. Nos quedamos con ese sabor amargo", abundó.

Finalmente, dijo de la no citación de Henríquez que "Ángelo es un gran jugador, son decisiones del entrenador. Pero hay jugadores que fueron ofensivos, que tienen a opción y que se pusieron de cara al gol".