Caputto confirma que la U va por más fichajes: "Todavía no está cerrada la plantilla"

Universidad de Chile tuvo un pobre arranque en el Campeonato Nacional 2020, porque perdió en su visita a Huachipato por 2-1, y en la antesala al partido de este sábado ante Curicó Unido, el entrenador Hernán Caputto aseguró que siguen mirando el mercado.

El estratega argentino nacionalizado chileno afirmó que siguen buscando algún fichaje más, sobre todo en la zaga.

"Hace tiempo que venimos hablando del lateral izquierdo. Necesitamos un jugador más seguramente en ese puesto. Todavía no está cerrada, en su plenitud, la planilla", dijo el ex DT de la selección chilena Sub 17 en el CDA.

El marcador izquierdo que buscan los azules es Erick Wiemberg, quien aún no puede partir de Deportes Valdivia.

Sobre el choque ante los torteros, Caputto señaló que "primero es el torneo chileno (en relación al choque del miércoles ante Inter de Porto Alegre). Eso afirma mucho nuestras convicciones. Luego el torneo internacional. Vamos a competir, vamos a buscar la clasificación. Pero el equipo está muy en enfocado en el partido con Curicó".

Libertadores y Matías Rodríguez

Hernán Caputto también se refirió al duelo ante Inter por la Libertadores, asegurando que "quiero ser respetuoso con respecto a lo que viene. No quiero que se saque el foco del partido ante Curicó. Seguramente voy a hablar del tema después en la conferencia post partido".

Por otra parte, confirmó que el capitán de los azules Matías Rodríguez está a disposición, luego de perderse el estreno en el CAP.

"Matías tuvo una contusión y no pudo ser de la partida frente a Huachipato. Hoy está en su plenitud y podrá estar", expresó.

La U tendrá a disposición a los jugadores de la Roja Sub 23 que terminaron su participación en el Preolímpico, donde los azules fueron Pablo Aránguiz, Franco Lobos y Camilo Moya.

"Son jugadores importantes en nuestro plantel. Veremos a su regreso la participación en nuestro equipo, que por supuesto la van a tener. Están muy considerados en nuestro plantel", comentó.

La U recibe a Curicó este sábado desde las 17:30 horas en el Nacional.