Caputto: "Ángelo Henríquez es un gran jugador, es joven y tiene mucho por entregar"

En su extensa conversación con La Magia Azul, el director técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, abordó cómo se encuentra el plantel del Chuncho en medio de la cuarentena y el parón por el coronavirus.

“Vamos a medias. Es verdad que es imposible estar al cien por ciento en un juego colectivo si se entrena de manera individual. Tenemos todos un trabajo desde el primer día, pensado en el espacio y los materiales que tienen en casa”, dijo Caputto.

Agregó que “esto es algo inédito que nunca nos había pasado, pero la primordial es lo salud y el profesionalismo de los jugadores se nota en cada momento”.

Por otro lado, se le consultó por el momento de Ángelo Henríquez, se desde su salida de la U a Europa en 2012, el paso por México y su regreso a los azules no ha podido explotar esa calidad que lo llevó a ser considerado la gran promesa en ataque del fútbol chileno.

“Quiero volver a aclarar que cuando salió fue por razones técnicas, y no tomo las cosas a personal. Siempre son buscando lo mejor para el equipo y la persona. Ángelo es un gran jugador y que no haya estado en los últimos partidos no significa que no lo tengamos considerado”, dijo el entrenador.

Sentenció que “todavía es un jugador joven y tiene mucho por dar, empezó de muy chico. Hay muchas cosas que tiene por lograr, pero yo no busco solamente el gol. Y él no es goleador. Se desmarca y crea espacio y situaciones. En su óptimo nos puede entregar mucho y ama este club”.