Cristóbal Campos dio una muestra ganas. Gigantes, de esas que llevan a cambiar el curso de las cosas. Y de querer estar desde el inicio en un proceso nuevo, con otro director técnico. De participar acitivamente para llevar a Universidad de Chile donde el portero de 23 años cree que debe estar. También con la responsabilidad que conlleva haberse perdido un entrenamiento en esta parte de la pretemporada que los azules llevan a cabo en La Serena.

"Me ausenté los primeros días y lo quería aclarar porque desde el año pasado no lo quise hacer en ningún momento por no abandonar la situación del club, pelear allá abajo. Quería estar en cancha,soy de los primeros que quiere jugar y ser titular. Tengo que estar a disposicion del club y del técnico, para que me consideren y demostrar que soy el primero en poner la cara por un compañero o el club. Pelear el descenso o por cosas importantes. Mi situación es algo personal, vengo hace 10 meses pasándolo así. No me correspondía abandonar el barco en este momento", aseguró el oriundo de Lonquén en el punto de prensa que hizo en el hotel Diego de Almagro, a metros de la piscina.

Por cierto, aludió a que no pretende cargar la responsabilidad de la jineta. "Hablé con Clark y Mayo, sé lo importante que soy para el club. Estoy recién empezando. No he querido asumir un rol como muchas veces se ha hablado de la capitanía. Siento que no estoy preparado por las situaciones que me pasaron el año pasado, de altos y bajos que no quiero entrar en detalles porque han sido evidentes", algo que por cierto tenía un destino claro: la pelea que tuvo con Ronnie Fernández y la sanción que recibió por parte del colombiano Santiago Escobar, quien fue el único director técnico que alcanzó a fichar Luis Roggiero en su tan corta como inefectiva gestión en Azul Azul.

La U queda sin referentes

Fue por esa razón que Campitos quedó descartado para asumir la capitanía azul. Felipe Seymour salió del club, así que tampoco podía ser él quien la llevara. Y como Pellegrino no tiene considerado a Ronnie en sus planes, el oriundo de Punta Arenas, el "19" quedó automáticamente descartado para ese rol. Luis Casanova comenzó como capitán en el duelo que cayeron ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Y Nery Domínguez se quedó con el brazalete rojo cuando reemplazó al "17" para quedar emparejado con Matías Zaldivia en una dupla que se repetirá desde el inicio frente a Rosario Central, este sábado 7 de enero a las 20 horas en el reducto coquimbano, un partido para el que todavía quedan entradas a la venta. Esa falta de referentes, por supuesto, influyó en que Azul Azul se la jugara por llevar al "22" luego de siete años en Colo Colo.

Cristóbal Campos: "Todo lleva su debido tiempo"

"Todo lleva su debido tiempo, me da la tranquilidad de mejorar al 100 por ciento entrenando y rendir para ser un aporte en la U, que es lo que me importa", apuntó Cristóbal Campos en esa declaración que duró poco más de ocho minutos. Y más allá de que no se siente apto para la capitanía, asumió un rol de padrino con el debutante Pedro Garrido, quien volverá a ataja, esta vez frente a Rosario Central.

Sobre eso, Campitos aseguró que "todos pasamos por ese momento cuando uno va a debutar. Tiene que haber recibido mil mensajes de gente importante. Soy una persona normal, un amigo para él, un compañero de trabajo, trato de ayudarlo entrenando, también competimos por un puesto. Lo aconsejé y le di tranquilidad, le conté cómo fue mi debut. Esos fueron mis consejos, que tuviera tranquilidad, que uno, dos o tres balones ya iba a tener confianza suficiente. En este puesto vale mucho el carácter y la personalidad", apuntó el lonquenino, quien dio un paso enorme para asumir una preponderancia mayor en el vestuario. Y en el plantel lo valoran de la misma manera.