Cuando la preocupación en la Universidad de Chile está puesta en las renovaciones de sus referentes, además del tema refuerzos, hay un jugador que hace rato que fue borrado de la actualidad azul en el Campeonato Nacional. Por lo mismo, Luis Del Pino Mago rompió el silencio por su situación personal, donde se le está buscando una salida para liberar un cupo de extranjero.

"Es algo raro lo que pasa. No estar jugando en el club, después ir selección y jugar, es súper raro. Tener la posibilidad de ir y hacer las cosas bien también. Pero hay muchas situaciones que pasaron que me llevaron a estar en el lugar que estoy en este momento en la U. Empezando por mi rendimiento, pero creo que hubo muchas situaciones aparte que afectaron mi estadía y mi imagen en cierto modo", comentó Del Pino en Cooperativa.

En ese sentido, el jugador venezolano que no ve acción desde el 4 de abril, fecha en que la U enfrentó a Huachipato, asegura que se ha mantenido entrenando a la espera de alguna información que aclare su futuro.

"Se que la única solución de esta situación es trabajar día a día, tratar de aportar al equipo desde mi lugar y esperar soluciones de parte de mi representante y del club", destacó el jugador.

Pero eso no es todo, porque para Del Pino su situación se vino a pique cuando estaba su compatriota al mando del equipo, Rafael Dudamel, donde poco a poco lo fueron dejando de lado y perdió todo tipo de opción dentro de la U.

"Las cosas no salieron bien, creo que ni a él ni a mi. Es difícil hacer una excepción cuando todo el entorno no va tan bien. Internamente hubo situaciones que se van a quedar dentro, pero que afectaron mi estadía en el equipo", confesó Del Pino.

Es que la comunicación, con su ahora ex entrenador, no fue de las mejores, tanto así que tuvieron varias discusiones, donde el venezolano terminó pagando las consecuencias sin opciones dentro del plantel de la Universidad de Chile.

"La relación con el profe no fue buena. Los últimos meses estuve prácticamente entrenando por fuera. Traté de ser lo más respetuoso posible. Traté de resolver ese problema, hubo mal manejo de muchas situaciones. Tuvimos percances en entrenamientos, pero hubo un último que terminó por deteriorar todo. Sentía que muchas veces que se me responsabilizaba o señalaba mucho a mi de mal funcionamiento y eso no era responsabilidad mía. Un mal funcionamiento colectivo no es responsabilidad de ningún jugador", culminó.

El técnico Rafael Dudamel tuvo varias discusiones con Del Pino.