La campaña goleadora del delantero Joaquín Larriveyha sido para aplaudir en la Universidad de Chile, donde ya suma 14 anotaciones en el Campeonato Nacional, manteniéndose como el goleador de la temporada.

Mientras los hinchas azules, además del propio jugador, esperan poder cerrar un acuerdo de renovación lo más pronto con la directiva de Azul Azul, destacando sus 37 anotaciones que ha anotado desde que se puso la camiseta bullanguera, el argentino se animó a escoger sus mejores cinco conquistas de la temporada.

Aprovechando la fecha libre de la U, la página oficial del club, presentó a sus fanáticos un video de Larrivey, donde el delantero destacó cuáles han sido, a su parecer, las mejores anotaciones del Campeonato Nacional 2021. Las mismas que tienen y han mantendido a la U, en las últimas semanas, en una expectante posición para pelear en la parte alta del torneo.

"El 5° fue contra Melipilla, el primer gol de cabeza. Viene un centro del Chelo Morales, le gano bien al marcador y elegí este porque me gustan mucho los goles de cabeza. Tuve el timing perfecto, leyendo bien lo que iba a pasar en la jugada, el centro viene barbaro. Más que nada por eso, porque me gustan los goles de cabeza, abrió el marcador y sirvió para tener tranquilidad", comentó Larrivey.

Joaquín Larrivey festejando con la camiseta de la U

"Elegí en el 4° el de Calera, el cuarto. Porque fue un gol en una cancha muy complicada, para cerrar el partido. Fue una muy linda definición y venía de dos jugadas que me había ganado el arquero. Después de mucho esperar, por el tema del VAR, lo pudimos festejar todos juntos y sellar una victoria muy importante", destacó el delantero.

"El 3° fue contra Curicó, que sirvió para dar vuelta el partido en ese momento. Lo elegí porque fue un gol muy lindo. Es una pelota que, si mal no recuerdo, recupera Mario (Sandoval), se la da a Gonzalo (Espinoza) y me la termina dando el 'Pitu' (Contreras). Busco el segundo palo, agarró la rosca perfecta y sirvió para llevarnos los tres puntos en un terreno que no estaba en óptimas condiciones, ante un rival necesitado y siempre que los goles sirvan para obtener los tres puntos tienen un sabor más dulce", precisó el argentino.

"El 2° fue el primero contra Universidad Católica. Leyendo un gran centro del Chelo Morales, nos vamos entendiendo cada vez mejor. En ese momento sirvió para abrir el marcador ,para darnos una alegría que fue temporal, pero que, sin duda, sirvió para darnos confianza y creer en nosotros mismos. Anticipando a un gran defensor, como es Lanaro, en una cancha difícil, ante un rival complicado y en una cancha que no estaba en sus mejores condiciones. Nos sirvió para eso, para tener la ilusión de cortar una sequía de años sin ganarle a Católica", contó Larrivey.

Eso sí, el que más lo llenó esta temporada, aseguró que no fue el que encontró más lindo. Más bien buscó uno que sirviera a todo el camarín, para seguir en la levantada que han tenido de la mano de Esteban Valencia.

"El 1° no es por la belleza del gol, sino por la importancia y trascendencia en los últimos minutos del partido. Ese gol que significó la victoria (ante Católica). Fue muy importante para mi, el equipo y la gente, por eso es mi número uno", finalizó.