Universidad de Chile vive un buen presente al imponerse 2-1 frente a Deportes Antofagasta para encadenar una racha de dos victorias que los tiene como líder temporal del Campeonato Nacional, siendo un arranque promisorio de temporada para un equipo que en tiempos recientes la ha pasado realmente mal.

Para exjugadores del cuadro laico hay expectativa pero aún espera que se den pasos adelante. "No quedé conforme, se especuló mucho cuando se iba ganando 1-0 se le dio la pelota a Antofagasta que fueron dominando el partido. Situaciones de gol faltaron. El primer gol fue error de Antofagasta. Falta trabajo, van solamente dos fechas, no puedes abusar del pelotazo y saltarse el mediocampo", dijo Miguel Ángel Gamboa.

Cristián Mora, por su parte, coincide en este análisis. "La verdad es que en los 90 minutos me gustó poco, pero a diferencia de la U pasada esta reacciona y no baja los brazos. No fue capaz de dominar, todo lo contrario, hubo muchos errores de los centrales. Además se nota que Pitu Contreras no es lateral, da ventaja pues no es marcador, no es defensa. Hace muchos fouls", puntualizó.

Para Roberto Tomatín Rojas hay méritos en que los azules hayan sumado seis puntos de seis disputados. "Es súper interesante estar punteros y jugar tan mal, eso también tiene un mérito, pero el espectáculo es pobre. Igual han tenido puntos altos", afirmó.

Entre tanto, Universidad de Chile prepara el próximo partido, de la tercera jornada de visitante ante Ñublense en el que busca ratificar el buen momento que viven en este arranque de campaña.