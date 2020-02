Camilo Moya y su evolución en Universidad de Chile: "Ahora tengo más carácter para jugar, la llegada de Hernán Caputto me hizo bien"

Con 21 años y pese a su cara de niño bueno y su sonrisa con brackets, Camilo Moya se ganó la titularidad en un puesto complicado y donde ni Frank Darío Kudelka, ni Alfredo Arias pudieron encontrar una solución.

Luego de su paso por San Luis, Moya volvió a la U y estuvo a punto de partir a préstamo, pero el consejo de varios compañeros azules lo hicieron recapacitar y quedarse a pelear un puesto.

Con ropa de entrenamiento recién utilizada, Camilo Moya nos recibe en el Centro Deportivo Azul y aunque debido a su timidez no es dado a la entrevistas, hace una excepción para conversar con Redgol.

¿Cómo ha sido su evolución futbolística desde aquel enero de 2019 hasta ahora?

Creo que mi evolución ha sido bastante buena, al principio me costaba en lo físico, me costó adaptarme y al final pasé por varias etapas: de no jugar, de no ser citado, de ir a la banca y no poder entrar. Mejoré mucho en lo sicológico y eso me llevó también a pelear un puesto y esforzarme el día a día,.

¿Y la titularidad?

Ahora me toma con confianza, la llegada de Hernán (Caputto) me hizo bien, también la presencia de David Reyes que me conocía de las inferiores. Ahora tengo más caracter para jugar así que la evolución ha sido grande.

¿Cómo fue la experiencia del sub 23?

Una bonita experiencia, aunque la eliminación nos deja enojados por la diferencia de gol y teníamos muy buenos jugadores, había compañeros que eran titulares en sus equipos y lo del gol fue hermoso, un gran recuerdo.

El nuevo mediocampo de la U es muy joven...

Somos muchos jugadores jóvenes en el mediocampo y eso te da ganas, tenemos ganas de demostrar lo que somos como futbolistas y tenemos futuro, pero también tenemos al lado jugadores de experiencia como Walter (Montillo) y Gonzalo Espinoza, te van ayudando en tu juego y te dan un consejo día a día.

¿Qué te parece el nivel de Sebastian Galani?

Cuando llegó dije que era un jugador muy bueno, el Feña (Fernando Cornejo) también. Lo tuve de compañero en la selección, después me tocó concentrar acá. Es un jugador que me encanta porque juega como si no le importara nada, juega suelto, es un jugador callado pero bueno para la pelota.

¿Y se ríe en algún momento?

Se ríe, se hace el serio.

¿Cuanto ganaron los jóvenes con la llegada de Walter Montillo?

La llegada de Walter te da esa experiencia que te van transmitiendo ellos, los partidos que han tenido, él ha jugado en grandes equipos, pero también tenemos otros jugadores con experiencia que estaban el año pasado, el Mati (Rodríguez), Beausejour, ahora llegó Larrivey, y ellos te ayudan te ordenan dentro del campo de juego.

¿Y el aporte al equipo de Montillo?

Verlo jugar, verlo como se entrega en el día a día en los entrenamientos, eso te motiva para supernarnos nosotros mismos, los jugadores jóvenes tratamos de transmitir esa energía y sabemos lo que juega Walter con la pelota.

¿Lo retaron mucho por la expulsión ante Santiago Wanderers?

No soy un jugador mal intencionado, llegué tarde a una pelota que pensé que podía llegar, pero creo que es parte de mi posición, como te digo no soy un jugador malintencionado.

¿Pero entiende lo importante que es para el equipo?

Me enojé cuando salí expulsado, nadie quiere ser expulsado y nadie quiere perderse ningun partido. La expulsión me enojó y me sirve como experiencia. Siempre trato de aportar mi grano de arena al equipo.

¿Siente que ya no tienen la presión del año pasado?

La presión está siempre de pelear cosas arriba, de salir campeón, somos un equipo grande y la presión siempre está, pero la tratamos de controlar y somos un equipo bueno, y que está jugando bien.