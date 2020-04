Camilo Moya quiere compartir cancha con Marcelo Díaz: "Me encantaría que llegara a la U"

Camilo Moya es uno de los grandes proyectos que tiene Universidad de Chile en el mediocampo. El juvenil fue agarrando terreno tras su tempranera salida a Europa, para jugar en el Getafe.

En conversación con Radio Cooperativa, el volante contó que se mostró arrepentido de su salida del conjunto universitario, sin ningún partido profesional en el cuerpo.

"Primero, me fui muy joven y creo ese fue uno de los errores que cometí. Me fui sin haber jugado ningún partido en Primera. La enseñanza que me dejó es que uno tiene que ser más fuerte de cabeza", expresó.

Además, el joven volante relató que le gustaría compartir cancha con su ídolo Marcelo Díaz. "Me encantaría que llegara, es un jugador de experiencia del que uno siempre quiere aprender y verlo entrenar. Si él te puede ayudar o aconsejar, bienvenido sea. Sería un gran aporte para nosotros en la U. Serviría mucho para uno y para los más jóvenes", detalló.

Para finalizar, comentó sobre la mala suerte que ha tenido la U. "Nos ha tocado difícil. El año pasado estuvimos parados por las protestas y ahora cuando estaba agarrando más ritmo, toca lo del coronavirus", sentenció.