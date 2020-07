Camilo Moya no se complica por la Roja: "Creo que el mediocampo que hay ahora está bien"

Si hay que hablar de jugadores destacados en Universidad de Chile en la presente temporada, inmediatamente salta el nombre de Camilo Moya. El joven volante le ha dado peso al mediocampo azul y ya se proyecta como uno de los jugadores del futuro para la Roja.

En conversación con el CDF, el 13 estudiantil habló sobre su momento y dijo no preocuparle si gana o no un puesto fijo en el equipo de Reinaldo Rueda, al que ve muy bien tal cual está.

"Soy mucho de ver a los jugadores de mi posición. Ahora está (Erick) Pulgar, que veo mucho y antes estaba Marcelo Díaz, que es mi ídolo. Creo que el mediocampo que hay ahora está bien, no sabría dar una mitad a mi manera. Está bien y lo han demostrado", lanzó.

Además, Moya contó lo que ha sido las prácticas a distancia con la U. "Ha costado el entrenamiento, siento que he perdido un poco de masa muscular porque no es lo mismo entrenar con costumbre y que la nutricionista te esté revisando. Tratamos de llevarlo de la mejor manera, así que de esa forma se ha hecho bueno"

Después de un irregular 2019 para todo el equipo, Camilo Moya ha sido uno de los jugadores más destacados esta temporada. Foto: Agencia Uno

El volante también destacó que están listos para cuando se les permita volver a los trabajos con el plantel. "Conversamos sobre los protocolos. Al principio sería en grupo y esperando a las autoridades que nos digan cuándo volver a entrenar. Nos hicimos los exámenes y todos salieron buenos, así que estamos esperando".

Finalmente, Moya reconoció que fue una mala decisión haber partido al Getafe años atrás. "Fui muy joven y eso fue uno de los mayores errores que cometí, cuando decidí irme afuera. No tenía experiencia en primera, había recién cumplido 19 o 20. Nunca había estado lejos de mi familia, eso fue uno de los grandes errores. Pero saco lo positivo, me hizo más fuerte de cabeza, porque cuando uno está acá tiene a la familia para apoyarse y cuando no te salen las cosas, allá no tienes a nadie".