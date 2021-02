Claudio Borghi se quiebra y le pide en vivo a Walter Montillo que no se retire con una sabrosa anécdota

Walter Montillo conversó con Radio Futuro dando pie a un sabroso diálogo con Claudio Borghi. El Bichi se emocionó mucho con el retiro de la Ardilla y de tú a tú el ex campeón del mundo con Argentina, identificado con Colo Colo, le pidió expresamente al ídolo de Universidad de Chile que reconsidere colgar los botines y siga jugando.

“Yo llame a un jugador, José Luis Calderón, ya estaba retirado del fútbol y lo quería tener en Argentinos Juniors. Su hermano me dice que ya no jugaba más y le respondí: déjame hablar con él. Hablamos y me dice: Bichi, ya estoy retirado”, lanzó de entrada Borghi.

El Bichi agregó que “yo me retiré del fútbol cuando yo quise y no cuando otros quisieron, me obligaron o no me valoraron. Entonces te digo que te vaya bien y piénsalo bien... A los cinco minutos me devuelve el llamado y me pregunta dónde tenía que estar entrenando el lunes”.

Siguió complementando: “entiendo que uno se retira cuando quiere y vos estás cumpliendo una palabra que respeto, pero no justifico. Creo que estás siendo injusto con vos y con nosotros, que te vemos partido a partido. Tengo la esperanza que rompas tu palabra y sigas jugando, no sé si en la U, en O’Higgins o Audax Italiano, no sé dónde, pero no perdamos tipos que nos hacen pasar buenos momentos”.

Y no fue lo único, de ahí en más la conversación entre Borghi y Montillo se dio aún más íntima: “vas a extrañar el fútbol, boludo, y mucho. Ha sido un gusto verte jugar y charlar. Estoy medio emocionado”, manifestó el Bichi encontrando la respuesta de la Ardilla: “tengo que llevarte la camiseta de la U, Bichi. No me he olvidado, te la tengo guardada”.

Bichi Borghi contestó raudo: “tengo dos camisetas de la U: una de Marcelo Salas y otra de Leo Rodríguez. Para mí, y fundamentalmente para mi hijo, será un gusto tener una tuya”.

Montillo puso el punto final: “para mí es un orgullo, no tengo el nivel de esos dos monstruos que nombras, pero que me pidas una camiseta y me pongas por un ratito entre ellos es un honor, te la daré con mucho gusto y guárdala con mucho cariño”.