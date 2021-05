Benjamín Inostroza, el joven que en 2012 debutó con 15 años en la U: "Quiero volver a Primera, me di la vuelta larga"

Benjamín Inostroza es recordado por los hinchas de Universidad de Chile, pues debutó con apenas 15 años con la camiseta azul y se convirtió en el jugador más joven en anotar un gol con el club.

Eso ocurrió en 2012 y el delantero hoy tiene 24 años."Es un lindo recuerdo, pero no me gusta pensar en el pasado. He recorrido bastante, jugando en Tercera y Segunda División, pero sigo luchando para volver a Primera. Me estoy dando la vuelta larga", dijo en LUN.

Inostroza fue contratado recientemente por Deportes Iberia, equipo que dirige Eduardo Lobos y que en esta temporada luchará por subir a Primera B.

"El cuerpo técnico me conoció entrenando con el SIFUP y siempre quiso traerme. En el 2020 fui goleador de Tercera A y tuve varias ofertas de Segunda División, pero acá los profes me querían en el equipo y no hay mejor lugar que donde un técnico te pida", señaló.

Inostroza es el nuevo refuerzo de Iberia de Los Ángeles

"Quise venir a Iberia porque es un club de lujo y con un cuerpo técnico multidisciplinario", añadió

Inostroza reconoce que es un sueño volver a Universidad de Chile, pero es cauto: "Soy hincha de la U, pero mi sueño es volver a Primera porque sería una bonita revancha y me sentiría bien conmigo mismo. La lucharé hasta que más pueda y si no resulta veré otras opciones en la vida".