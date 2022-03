El ex gerente deportivo y delantero histórico de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, salió en defensa de su actual reemplazante, el ecuatoriano Luis Roggiero. "Todos se van contra él, pero yo no quiero crucificarlo porque estuve en ese puesto y sé lo difícil que es", reconoce Polaco.

La actualidad de Universidad de Chile inquieta hasta al hincha más optimista. Con tres derrotas consecutivas, la última por goleada ante Colo Colo en el estadio Monumental, el proyecto de la nueva dirigencia de Azul Azul muestra sus primeras grietas.

Lo peor es que no hay balances. Tanto los directivos, como Michael Clark y Cristián Aubert, como el gerente deportivo, Luis Roggiero, han optado por el silencio ante las numerosas críticas de los seguidores universitarios. Incluso, de los más conspicuos.

Es el caso de Rodrigo Goldberg, gerente deportivo en la U hasta mayo de 2021, quien toma con pinzas la situación del club. En diálogo con radio Sonar, asume que "el hermetismo y la poca comunicación de los objetivos y el plan de la nueva dirigencia hacia afuera, siempre me han generado una duda", asegura.

"No se sabe. Malamente podría hacerse un análisis, si no sabemos para dónde apunta todo esto. Si desde arriba hay hermetismo, es difícil que desde afuera sepamos el por qué de las decisiones. Si me dicen que este año estaba planificado para mantenerse en Primera y hacer un año tranquilo, es distinto. Pero tiene que salir de la boca de ellos", puntualiza el Polaco.

Pero llama la atención que la persona que ocupó antes el cargo mayor en el área futbolística del equipo, no tenga ningún antecedente, cuando todavía no se cumple un año de su partida. "Ni siquiera conozco a los nuevos dueños", explica el ex delantero azul.

El dinero que ha gastado Azul Azul



Al momento de ahondar en la crisis, Rodrigo Goldberg reconoce un hándicap. "Como no conozco la interna y no sé como se trabaja ahora, no tengo idea. Pero puedo decir cómo trabajamos nosotros, que propusimos un sistema en que las decisiones se tomaran en conjunto para evitar que lo hiciera una sola persona", advierte Polaco.

En ese sentido, el ex gerente deportivo universitario reconoce que desde su llegada se controlaron de mejor manera los gastos. "En 2019, el año del estallido social, la U se gastó 4,5 millones de dólares y salimos penúltimos", recuerda.

Mayor fue el desembolso en 2016, cuando Sebastián Beccacece asumió la banca de los azules. "Beccacece se gastó 10 millones de dólares en un año y salieron décimos. ¿Por qué?Porque siempre las decisiones estaban centralizadas en una persona o un gerente deportivo", puntualiza Goldberg.

"Creamos una comisión para entregar análisis estadísticos, con precios acotados. Las comisiones (para representantes) son una locura, la fortuna que se gastó la U en comisiones durante tantos añlos es brutal. Lo mejor es que la decisión la tomemos juntos, para tener más elementos en la mesa", agrega el ex delantero azul.

En cuanto a Luis Roggiero, Goldberg asegura que se trata de un profesional "súper inteligente y capacitado. Si bien asumió en septiembre, nadie me saca de la cabeza que empezó a trabajar mucho antes, para conocer. Nosotros nos fuimos en mayo", subraya.

¿Alguna crítica hacia su sucesor? Según Goldberg el problema "no es no conocer el paño, es hasta dónde le dieron rienda y qué es realmente lo que quieren, porque él toma decisiones bajo un esquema, una dirección que yo como hincha desconozco. Todos se van contra él, pero yo no quiero crucificarlo, porque estuve en ese puesto y sé lo difícil que es. Pero me gustaría saber el plan que existe detrás de esas decisiones", completa.