En un comunicado, Azul Azul salió al paso de las acusaciones y afirman que la U no arriesga la desafilición del fútbol profesional porque no están obligados a informar a la ANFP la compra de derechos, hecho que tiene en la polémica el contrato de Ramón Arias.

En Universidad de Chile se volvieron a enturbiar las aguas ingresando en una nueva tormenta luego de las acusaciones del presidente de Melipilla, Leonardo Zúñiga, denuncia que fue profundizada por Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

Para entrar en contexto, Melipilla contratacó a Azul Azul asegurando que Ramón Arias se encontraba con doble contrato en la U, la misma acusación que recae sobre Los Potros y que puede resultar en la desafiliación del profesionalismo del club que últimamente ejerce su localía en el estadio Municipal de La Pintana.

Cachila Arias reaccionó tras conocerse la polémica y negó la acusación en la que se ve involucrado. El ahora ex defensor del Chuncho aseguró que no tiene ningún conocimiento al respecto.

Y desde Azul Azul también niegan el hecho. En un extenso comunicado, manifestaron que "cabe tener presente que cuando un club adquiere a título temporal o definitivo los Derechos Federativos y/o Económicos de un jugador, no tiene la obligación de inscribir el contrato de cesión respectivo ante la ANFP. Lo anterior no implica, sin embargo, que dicha operación no sea pública, en la medida en la que cada uno de los pagos realizados al jugador o a la entidad vendedora quede debidamente registrado como un egreso en sus respectivos Estados Financieros, Memorias y Balances".

"Clarificado lo anterior, es fundamental tener presente que la compraventa de los Derechos Federativos y Económicos es una operación diametralmente diferente a la de los 'dobles contratos' o pagos en negro, que dicen relación con los contratos de trabajo de un determinado jugador", agregan desde la concesionaria del Chuncho.

Desde el CDA insisten en que "distinta es la situación de un doble contrato, en el que un jugador firma e inscribe ante la ANFP un contrato de trabajo con su empleador, en el cual no se deja constancia de la totalidad de las contraprestaciones pactadas a cambio de contar con los servicios de éste último, las que suelen ser complementadas con pagos realizados en efectivo o a través de transferencias directas al jugador. En la práctica, esta situación implica que el jugador mensualmente recibirá una remuneración total superior a la informada a la autoridad futbolística y administrativa, lo cual tiene diversas consecuencias sumamente graves en términos de la supervisión del cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales, previsionales y de fair play financiero".

"De este modo, por consiguiente, resulta evidente que el hecho de pagar sumas derivadas de la compra de Derechos Federativos y Económicos en nada dice relación con la situación de los dobles contratos, la cual tiene una naturaleza fraudulenta, soterrada y antirreglamentaria", sentencia Azul Azul asegurando que, bajo estos argumentos, la U no arriesga incurrir en documentos irregulares que puedan significar la desafiliación de la ANFP.

EL COMUNICADO DE LA U