El fútbol no solo es el deporte más lindo del mundo por los golazos o grandes jugadas que hacen enloquecer a los hinchas en cada partido, sino que también por las enormes historias de superación que brinda. De una de ellas es protagonista Aníbal Ortiz, jugador de Universidad de Chile que volvió a la cancha tras un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida.

A fines de julio del 2022, la familia del Romántico Viajero y el fútbol chileno quedó consternada cuando se informó que el pequeño arquero de 13 años sufrió junto a su familia un incidente automovilístico mientras volvían a su casa tras un Superclásico jugado en Talca. Hoy afortunadamente todo eso es parte del pasado, y el joven guardameta regresó a la cancha.

"Ni me acuerdo cómo era ver con dos ojos"

Como consecuencia del terrible accidente, Aníbal luchó por su vida estando varias semanas en coma y también quedó sin visión en su ojo izquierdo. Este sábado 11 de febrero recién pasado, el cuidatubos de la escuela de fútbol azul de Quillota se puso sus guantes y vio acción en la cancha del Estadio Lucio Fariña Fernández.

Bajo la atenta y emocionada mirada de su familia, el jovial guardameta se paró bajo los tres tubos en tres partidos, donde mostró que sus buenas condiciones están intactas. Su equipo salió tercero, pero él se llevó un premio por volver como todo un crack, y en conversación con Las Últimas Noticias confiesa que "me siento bien, sin dolores".

"No noto ninguna diferencia, ni física ni sicológicamente a como era antes", añade. Además, explica que se ve más delgado por haber mejorado su alimentación y porque "me pegué un estirón".

Al ser consultado sobre si nota algo distinto al atajar, confiesa que "no me fijo en el ojo, juego nomás, como siempre. No lo echo de menos, tampoco. Ni me acuerdo ahora cómo se veía con dos ojos", detalla. Junto con eso, también deja en claro que al momento de jugar "me gusta tirarme voladas".

Para cerrar, Aníbal Ortiz también cuenta que se alista para volver a estudiar. Este año cursará octavo básico en el Colegio República de México en Quillota, y él mismo reconoce que su clase favorita es educación física, mientras que no la pasa bien con las matemáticas. ¡Un crack, Aníbal!