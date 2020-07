Ángelo Henríquez y sus dos objetivos: "Quiero volver a Europa y ser el delantero de la selección"

Este jueves Universidad de Chile retorno a los entrenamientos con el objetivo de reiniciar el Torneo Nacional y seguir ratificando que el rendimiento en esta temporada es muy diferente a la del año pasado donde coqueteó con los últimos puestos.

Uno que está lleno de ilusión por demostrar su valía es Ángelo Henríquez, delantero que volvió en 2018 en reemplazo de Mauricio Pinilla y que no ha logrado demostrar todo lo que hizo en el comienzo de su carrera cuando fue el goledor de Universidad de Chile en el Apertura 2012.

"Estoy preocupado de hacer las cosas bien en la "U". Quiero volver a jugar en Europa, pero hoy sólo pienso en mejorar. Quiero ser más agresivo, tomar decisiones en ataque sin dudar", aseguró el atacante en el programa Así se habla de Fútbol de DirecTV.

La U en la vuelta a sus entrenamientos en el CDA (U de Chile)

Gohan también se ilusiona con pelear un puesto en la Roja de todos. "Hay muchas opciones de calidad para ser el nueve de la selección chilena. Yo mantengo la esperanza, trabajo día a día para lograr ser el delantero de la selección", advirtió.

Y tiene claro que ser el centrodelantero de Universidad de Chile hay que dar más. "Pesa ser el 9 de la U. No hay tiempo de relajo. Hay veces que uno tiene una mala racha de no anotar, que en otros lados no se notarían, pero acá no pasa nada desapercibido". afirmó.

Respecto al campeonato, Henríquez cree que no hay rival imposible para esta U.

"El año pasado luchamos para zafar del descenso, pero ahora estamos con confianza, queremos pelear el título ante Universidad Católica. No veo un rival imposible de vencer en el torneo", cerró.