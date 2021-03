Ángelo Henríquez y su racha de goles: "He tenido continuidad y el Profe ha confiado mucho en mi"

Universidad de Chile empató 1-1 con San Lorenzo en su debut en la Copa Libertadores y quedó todo abierto para el duelo de vuelta en una semana más en Buenos Aires.

El gol azul fue obra y gracia de Ángelo Henríquez que a través de un preciso cabezazoabrió la cuenta para los universitarios.

Luego del empate, el delantero explicó el alza en su rendimiento afirmando que "he tenido continuidad y el 'profe' ha confiado mucho en mí. Me he mantenido trabajando en lo físico y motivado también, porque sabía que iba a volver a hacer goles".

Tal como Rafael Dudamel, Henríquez no fue negativo respecto a la igualdad y prefirió ver el vaso medio lleno.

"Fue un buen comienzo y una buena forma de comenzar a conocernos con nuestros nuevos compañeros", aclaró.

Respecto al magro empate, el atacante cree que "Debemos mantener la concentración en las pelotas detenidas, donde San Lorenzo nos hizo más daño".