Ángelo Henríquez recuerda charla con Jorge Sampaoli tras su paso al Manchester United: "Estaba un poco molesto"

La carrera de Ángelo Henríquez comenzó con todo. El delantero apareció como el reemplazo ideal en la delantera de Universidad de Chile tras el exitoso año 2011, lo que lo llevó a ser comprado por el poderoso Manchester United.

Pero aquel traspaso no estuvo lejos de la polémica. De hecho, en ese momento la noticia generó un tremendo problema con Jorge Sampaoli, quien no estaba para nada de acuerdo con que se fuera.

En diálogo con el CDF, Henríquez recordó la charla que tuvo con el casildense y contó detalles de su enojo. "Hubo una conversación pero después de haber tomado la decisión. Para mí era una oportunidad que no podía dejar pasar y la tenía que tomar", comenzó explicando.

Ángelo Henríquez fue clave para mantener el gran nivel de la U en 2012, donde incluso brillo en un Superclásico ante Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Según el atacante estudiantil, para Sampaoli no era justo perder tantos jugadores. "Me contó su molestia de que el equipo se despotenciara. Estaba un poco molesto porque se le habían ido otros jugadores y, a lo mejor, no tenía forma de controlar lo que pasaba".

Eso sí, aclaró que el paso del tiempo dejó atrás cualquier distancia entre ambos. "Después no hubo más problemas, nos volvimos a ver en la selección y conversamos sin problemas, de la forma más profesional posible".