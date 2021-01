Ángelo Henríquez pide camiseta en la U: "Espero tener más regularidad de aquí en adelante"

Universidad de Chile enfrentará este viernes una verdadera final en la angustiante batalla por salvar la categoría, cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por una de las jornadas pendientes del Torneo Nacional.

Actualmente los comandados por Rafael Dudamel están en una drámatica posición, donde estarían jugando el partido por la promoción al descenso, por lo que ganarle a los Piratas es una obligación.

Ángelo Henríquez comprende lo complejo de la situación que vive la U, es por eso que esta tarde en conferencia de prensa llamó a no desesperar e incluso pidió camiseta para ayudar a su equipo a salir del hoyo en que se metieron:

"No hay que decaer ni darse por vencido. Hay jugadores que pueden ser titulares con otro técnico. Me he mantenido trabajando siempre al cien y espero tener más regularidad de aquí en adelante", comentó el artillero.

Henríquez agregó: "me he sentido bien últimamente entrenando. En los partidos con buena energía, bien físicamente. El profe ha visto eso y me mantengo preparado para estar y si no, también para apoyar a mis compañeros".





Respecto a la fórmula para quedarse con los tres puntos ante Coquimbo Unido, Henríquez no quiso complicarse y aseguró que la hora de hablar ya se terminó y ahora el equipo sólo debe concentrarse en obtener victorias.

Henríquez asegura estar en gran forma física para aportar al equipo.

"Todos queremos salir de este mal momento. Estamos muy encima, terminando el campeonato, lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. No hay más discursos", opinó el delantero.

Universidad de Chile visitará este viernes 29 de enero a las 19:00 horas a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso, y puedes revisar aquí cómo y dónde seguir en vivo el encuentro.