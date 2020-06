Ángelo Henríquez perdona al Chaco Insaurralde: "Simplemente se me pelaron los cables"

La imagen más recordada del empate 1-1 entre Universidad de Chile y Colo Colo en 2019 fue, sin duda alguna, la del combo de Ángelo Henríquez a Juan Manuel Insaurralde. El Chaco buscó todo el partido al delantero, quien no aguantó más patadas y cobró su parte, lo que le costó la expulsión.

En conversación con el CDF, el atacante azul recordó su encontrón con el defensor albo y señaló que "había sido un mal año, no había jugado casi nada y el equipo estaba muy mal. Obviamente el clásico se vive con más intensidad y no sé, la verdad se me fue la cabeza en ese momento. En el partido estaba bien, tranquilo y con ganas de mostrar lo mejor".

Para Ángelo, el haber jugado poco esa temporada fue clave en su actuar. "Yo creo que habrá sido la falta de fútbol el tener esa reacción. No le encuentro otra explicación. No tengo nada contra insaurralde, simplemente se me pelaron los cables".

En aquel partido, Juan Manuel Insaurralde buscó todo el partido a Ángelo Henríquez hasta que el delantero le pegó el recordado combo en el estómago. Foto: Agencia Uno

Eso sí, Henríquez dejó claro que ese día recibió como pocas veces en su carrera. "Fue el momento, fueron muchas patadas. En lo demás, había sido un partido leal de las dos partes. Fue en ese momento que se me calentó la cabeza".

Finalmente, dijo que tras ese episodio sus amigos lo subieron al columpio. "Jugando soy más de demostrar las emociones. Tengo amigos que después me decían que habían escuchado que yo no era así. Pero decían que era mentira, que cuando chico hacía lo mismo, me ponía a gritar".