David Reyes aconseja a Ángelo Henríquez: "Debe cambiar de equipo, reencontrarse con el fútbol"

Uno de los cambios que hará Rafael Dudamel en el equipo que enfrentará a Palestino este jueves en el Estadio Nacional, dice relación con su centrodelantero: el goledor Joaquín Larrivey le cederá su puesto a Ángelo Henríquez.

Gohan volvió a la U en julio de 2018 en reemplazo de Mauricio Pinilla y pese a su prometedor arranque, su rendimiento se ha ido diluyendo por diferentes factores y está lejos del atacante que la rompió con Jorge Sampaoli en 2012.

Uno que conoce bien al atacante es David Reyes, ex ayudante de Hernán Caputto y que en conversación con Despues Te Explico afirma que "Ángelo se mata entrenando, es un profesional increíble, tiene condiciones que deslumbra en muchas situaciones de las prácticas y entrenamientos, pero lamentablemente no ha logrado establecer lo que en su momento se vio de él.

Reyes cree que quizás lo que más le convendría a Ángelo es salir de la U. "Yo lo vi jugar desde niño, destacaba demasiado. Es un gran jugador y es una racha que no puede sacarse de la cabeza, puede ser un factor sicólogico, puede pasar porque necesita cambiar de aires, cambiar de horizontes y e ir a un lugar donde se reencuentre con el fútbol", explicó.

Agregando que "uno lo ve a Ángelo y tiene muchas ganas, muchas condiciones pero no logra dar lo que todos le piden, que sea centrodelantero, que sea goleador, más encima ahora tiene otro peso, que es la presencia de Joaquín Larrivey, y que no es menor".

El ex ayudante de Hernán Caputto refuerza la idea afirmando que "creo que hoy en día estando en la U, no lo va a pasar bien, porque ya quedó con el estigma de que no va a lograr cosas. Cada vez que entre a jugar es un peso súper fuerte para él tratar de rendir".