Yonathan Andía: "No pudimos contra Colo Colo, pero buscamos la forma de juego para ganar contra Wanderers"

Universidad de Chile enfrenta a Santiago Wanderers este lunes 3 de mayo por la sexta fecha del Torneo Nacional 2021, con la herida provocada por la derrota ante Colo Colo en el superclásico. Los azules reciben al colista del campeonato y no hay excusas contra un Decano que viene a los tumbos.

“Estos partidos, los clásicos, son muy diferentes a los que se juegan normalmente. La tensión está a mil, los dos equipos quieren ganar. Nos resguardamos un poco más, pero eso no quiere decir que no atacáramos. Lamentablemente no pudimos, pero estamos buscando la forma de juego para ganar contra Wanderers”, dijo este viernes Yonathan Andía.

El lateral de la U agregó que el superclásico “fue especial, lo viví y disfruté a concho. Lamentablemente no lo pudimos ganar, pero esperamos obtener el triunfo en el próximo. Uno viene de abajo y lo vive de forma especial, es un premio al esfuerzo. Esperamos que el fútbol nos dé la revancha para ganarle al clásico rival”.

Respecto al futuro y la necesidad de corregir errores, el jugador del Chuncho manifestó que “con trabajo en la semana estamos buscando la línea de juego que quiere el profe. Quizás toma partidos llevar a cabo lo que queremos, pero con el tiempo iremos tomando confianza para ganar”.

Añade que “acá en la U siempre hay muchos ojos mirando y se te exige ganar. No sé si hay tiempo o no, pero estamos buscando la forma para llevar los partidos y así conseguir triunfos”.

Por último abordó su rendimiento individual: “soy un jugador que deja todo en la cancha. Puede ser bien o mal, pero el esfuerzo no se negocia. Y como equipo nos estamos conociendo un poco más y esperamos con el transcurso de los partidos poder ganar”, sentenció.