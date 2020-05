Albert Acevedo y su partidazo contra Neymar: "Me dolía la guata y él flotaba. El flacuchento tenía fuerza"

En conversación con La Magia Azul por RedGol, Albert Acevedo recordó su mano a mano contra Neymar a mediados de agosto de 2012 en el marco de la ida de la Recopa Sudamericana.

Universidad de Chile venía de ganar la Copa Sudamericana y chocaba frente al Santos en el Estadio Nacional. Empate sin goles fue el resultado final en un partidazo de actual defensa de O’Higgins.

“En el partido de ese día me pusieron de lateral derecho precisamente para marcar a Neymar, y a Matías (Rodríguez) más arriba. Me dolía la guata”, dijo Acevedo.

Agregó que “el premio ya no tiene la trascendencia de ese tiempo, pero entonces era el mejor jugador de América. Parecía que flotaba, lo veía al lado mío y decía ‘no me puede pasar, no me puede pasar’… y era como que no tocaba el piso, lo chocaba y el flacuchento tenia fuerza. Fue uno de los partidos más lindo que recuerdo”.

Incluso trajo a la palestra una anécdota de su frente a frente con el ahora delantero del PSG, descartando que le pidiera la camiseta al brasileño.

“Casi terminando el partido, con la hinchada nuestra a la espalda, Neymar tira una pared, va a buscar la devolución y yo abro los brazos. Sin querer le pego un manotazo. Le pido disculpas porque fue sin intención y me responde puras cosas… ya nos vamos a ver en Brasil, me amenazaba”, cuenta.

Sentencia que “y después en los diarios decían que le había pedido la camiseta… yo ofrecía disculpas porque le rompí la boca”.