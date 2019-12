Advierten que la Conmebol puede dejar sin Chile 4 a la U en caso que Unión Española no se presente

Que en cancha, que la Federación, que la ANFP y nuevamente en cancha. El Chile 4 a Copa Libertadores 2020 sigue siendo todo un misterio, sobre todo ahora que Unión Española advirtiera que no se presentará a jugar contra Universidad de Chile tras el nuevo giro de 180º de Quilín y Sebastián Moreno.

La Conmebol prorrogó el plazo para entregar con nombre el Chile 4 hasta el 24 de enero y en Quilín ya buscan fecha para programar el duelo que debe definir al último equipo nacional para la Libertadores.

¿Pero que podría pasar si Unión Española no se presenta? Según comentó a Emol el ex comisario FIFA y ex director del comité ejecutivo de Conmebol, Alfredo Asfura, no es cien por ciento seguro que el cupo quede directamente en la U por walkover.

“El cupo podría no ser para la U. Chile perdería el cupo. La Conmebol puede determinar eso”, dijo tajante Asfura, quien también abordó la opción que los hispanos acudan a alegar al TAS.



“El TAS suele demorar, aunque también puede actuar con urgencia dependiendo de la fecha de la solicitud en cuestión. ¿Podría resolver a favor? Con el TAS nunca se sabe”, sentenció.