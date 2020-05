A fondo con Hernán Caputto, DT de la Universidad de Chile: Su trabajo con los jóvenes, el recambio en la Roja y el futuro en la banca tras la emergencia

En momentos donde el fútbol sigue en la incertidumbre, y ya comienzan a aparecer algunas luces del retorno -al menos en Alemania, España e Inglaterra-, Hernán Caputto, DT de la Universidad de Chile, es cauto.

Y es que el estratega azul, en conversación con Deportivo Escolar, sabe que los entrenamientos podrán regresar siempre y cuando las autoridades de salud así lo dispongan. "Espero que estemos todos con salud, que se puedan desarrollar en un corto plazo todas las actividades y trabajos", explica Caputto.

¿Y para la U? "Las mayores expectativas siempre. Estar en la U es lo máximo, por lo tanto siempre te da responsabilidades. Ojalá que nos vaya muy bien, que tengamos un gran año, que prontamente volvamos a los entrenamientos, a jugar y que sigamos creciendo como equipo", cuenta el DT del Chuncho a Deportivo Escolar.

Un presente del que tuvo que hacer un largo camino, no solo como jugador, también en la banca. Antes de ser técnico de la Universidad de Chile, trabajó en la formación de futuros valores para el fútbol, y donde se cruzó con algunos nombres que lo ayudaron en la formación. "Jugué en muchos equipos, por suerte jugué mucho tiempo en el fútbol profesional. Me tocó cruzarme con entrenadores como Arturo Salah y Hugo Tocalli, quienes fueron los que me marcaron. Con ellos inicié la carrera de entrenador. Sigo con el mismo contacto, fortalecimiento, la vocación, y les agradezco el haberme impulsado y apoyado en esta decisión, el ser entrenador de fútbol", recuerda Hernán Caputto.

Hernan Caputto durante el partido valido por la primera fecha del Sudamericano Sub 17 Chile 2017, entre Chile vs Bolivia, jugado en el estadio Bicentenario El Teniente de Rancagua. (Foto: Agencia Uno)

Pero al mismo tiempo, fue en la formación hacia lo más jóvenes lo que más valora Caputto, y del cual sacó lecciones para el futuro. "Para mi fue un gran aprendizaje. Trabajar con jóvenes es algo que se hace con vocación, siempre lo pensé. Estos formadores me dieron a mi el tema de que la paciencia, la tranquilidad, la tolerancia. Iban hacer importante a la hora de conducir a jóvenes", señala a Deportivo Escolar.

Eso si, lo que más recuerda y con un especial énfasis el actual técnico de los azules es su paso por la Roja Sub 17, con la que clasificó a dos mundiales, y dirigió uno de ellos en India. "Me tocó estar en la selección, representar a un país, lograr cosas importantes con jóvenes -que no es fácil- pero siempre creyendo que lo más importante es que, de alguna manera, vayan haciendo un desarrollo integral y, lo más importante, que fueran mejorando como personas", cuenta Caputto.

A la vez, valora todo lo conseguido durante su paso por la Selección Chilena. "Es un orgullo. Seguramente con el tiempo valoraremos lo que estos muchachos hicieron". Incluso, Caputto siente que este paso lo ayudó en el duro momento que vivió con la U el 2019. "Trabajar con jóvenes y tener tolerancia, paciencia, nos ayudó muchísimo en un momento muy complicado. En ver las cosas no como dificultades, sino como una posibilidad de mejora y una oportunidad. Creo que eso fue importante en un momento difícil, que de alguna manera con los jugadores -por supuesto que son los más importantes- se pudo manejar un montón de cosas, como la crisis social, entre otras. Probablemente todo lo que uno se fue formando es imprescindible a la hora de ver que lo más importante es la parte humana por sobre lo profesional".

Otro punto que fue parte de la conversación es el "recambio" de la Selección Chilena. Para Caputto, ¿hay quienes puedan reemplazar a nombres como Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Claudio Bravo o Gary Medel? "La verdad es que hablar de estos jugadores son palabras mayores. Ellos son exitosos, nos dieron grandes cosas al país y es complicado vislumbrar hoy sus reemplazos", comienza el técnico de la U.

Luego, agrega que "recambio es una palabra muy difícil, la historia del fútbol chileno así lo ha dicho. Pero considero que si hay jugadores con futuro, algunos muy interesantes que se están formando, que están llegando a primera. Otros que ya están jugando. Veremos con el tiempo si pueden desarrollarse de buena manera".

Finalmente, el DT de la Universidad de Chile dice que espera que "pronto puedan salir jugadores que puedan para que en este caso Reinaldo Rueda pueda aprovecharlos. Todavía tenemos mucha vigencia en la actualidad de los jugadores que se mencionan".