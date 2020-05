A 10 años del polémico golazo de Felipe Seymour: "Celebré en la reja del Monumental como Rivarola"

Hoy se cumplen 10 años de la agónica clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2010, con gol de Felipe Seymour en los descuentos de la revancha contra Alianza Lima en el estadio Monumental.

El tanto fue un golazo rodeado de polémica. En primera instancia fue anulado, pero entre los reclamos del plantel azul y el DT Gerardo Pelusso, el árbitro ecuatoriano Carlos Vela validó la conquista anotada en los descuentos.

“Desde la mañana que me han escrito, lo increíble es cómo después de 10 años la gente se sigue acordando y vibra con el gol. Muchos me han dicho que ha sido el gol que más ha celebrado en sus vidas”, contó Seymour a La Magia Azul en Redgol.

Agregó que “hace una semana tuve la suerte de hablar con Gerardo (Pelusso), no tenía contacto con él desde que se fue de la U. Fue una conversación muy bonita y emotiva. Tengo mucho agradecimiento, es un DT al que le tengo mucho cariño y que me enseñó mucho. Hablamos de este gol y cómo lo vivimos. Faltando pocos minutos, estábamos quedando eliminados, y en un estadio Monumental lleno. Fue especial y distinto ser locales en ese estadio”.

Siguió complementando: “cuando estaba arriba de la reja celebrando, Montillo me grita que habían anulado el gol y de reojo veo a lo lejos a Olarra y Olivera gritando enajenados. Y a Pelusso hecho una locura. Es inédito yo creo. Cobró ese gol”.

Además, el actual mediocampista de La Calera reconoció que su festejo encaramado en la reja de la galería sur de La Ruca de Colo Colo fue una especie de homenaje a la celebración de Diego Rivarola.

“Con Diego tenemos esa anécdota, es una imagen que quedó para todo el hincha de la U marcada: Rivarola en la reja del Monumental. Le decía que algún día me iba a subir a celebrar a esa reja. Entre broma y broma no había muchas posibilidades de gol por ser volante. Y en ese partido sabíamos que estábamos a un gol de la clasificación y pensé en que si se daba iba a celebrar así. Y cuando salió se ve en las imágenes que me voy derechito a la reja a celebrar”, expuso.

Sentenció que “es una imagen que la he visto muchas veces y cada vez es la misma sensación de adrenalina, de haber celebrado dos veces ese gol soñado”.