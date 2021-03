Manuel Pellegrini recuerda su etapa en Universidad de Chile: "Tomé el desafío por el cariño que le tenía a la institución que estaba casi en la ruina"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, conversó con Los Tenores de Radio ADN y recordó su paso por Universidad de Chile como jugador y entrenador. El Ingeniero es uno de los futbolistas con más partidos en la historia del club, pero como DT sufrió el único descenso de la institución en enero de 1989.

"La Universidad de Chile es una institución muy especial para mí, fui hincha de chico, después terminando el colegio dije que iba a ser jugador profesional de fútbol y voy a intentar jugar por la U. Jugué casi 500 partidos con críticas mejores y peores, pero hay que jugarlos", señaló el entrenador.

Sobre su etapa como DT, Pellegrini afirmó que "tomé el desafío por el cariño que le tenía a la institución, en una U que estaba en la ruina, prácticamente no se pagaban los sueldos y tenía un plantel muy debilitado. Estaba recién comenzando mi carrera y terminó en un descenso con bastante infortunio porque con 26 puntos en ese entonces no bajaba nadie, pero se dio y asumí mi responsabilidad, eso me hizo mucho más fuerte".

Tras esto, el Ingeniero reconoció que "veo difícil volver a dirigir en Chile o en Sudamérica, me queda ese desafío de la selección nacional, donde el momento que estuve más cerca fue cuando estaba en la presidencia Arturo Salah".

"Pero siempre he sido reticente a tomarla porque no me gusta el trabajo de selección. Me gusta competir domingo tras domingo y trabajar en la semana con los jugadores", cerró.

