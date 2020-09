Marcelino Núñez se confiesa: "Para mi es un sueño debutar en el club que me formé"

Luego del empate ante América de Cali, Universidad Católica se debe reinsertar en el Torneo Nacional para viajar a Viña del Mar y enfrentar a Everton a sabiendas que pase lo que pase en este encuentro, seguirá como líder del Torneo considerando que tiene seis puntos más que su perseguidor, Universidad de Chile.

Ariel Holan haría un par de cambios para dosificar y uno de los que aparece en el cuadro titular es Marcelino Núñez.

"Me lo tomo con calma, para mí es un sueño debutar en el club que me formé, desde chico que lo venía soñando. He tenido los pies bien puestos en la tierra y he tratado de seguir mejorando porque me queda mucha carrera por delante", aseguró en conferencia de prensa este viernes.

Núñez puede entregarle un plus extra a los cruzados por su gran pegada y su cartel de experto en tiros libres.

"Como jugador me destaco por tener buena pegada y los profesores me han dado la confianza y he podido responder de buena manera en ese sentido", cerró.