El complejo camino de la Universidad Católica para levantar el título del Apertura 1997 llega en un nuevo capítulo de Memorabiblia

"Memorabiblia" estrenará este miércoles 9 de septiembre su quinto capítulo en las pantallas de CDF, el que estará centrado en una de las campañas más recordadas de la Universidad Católica en la década de los 90: el título del Apertura del Campeonato Nacional de 1997, en una época marcada por la gloria de sus archirrivales y para el fútbol chileno.

El espacio contará con inéditos testimonios de sus protagonistas, quienes recordarán como se conformó aquel plantel con figuras como David Bisconti, Javier Margas, Ricardo Lunari, Caté o Mario Lepe, como también el retorno de un viejo conocido para alzar el trofeo de aquel año: Alberto Beto Acosta.

“Para mí, es el mejor equipo de la UC en mucho tiempo. Se habla de la UC del 94, 95 (…) Pero ellos no ganaron nada”, recordará en Memorabiblia de CDF Rubén Espinoza, campeón con el club en los años 1984 y 1987. Mientras que Juvenal Olmos, otro jugador histórico que no alcanzó a conformar ese plantel, afirmará que "no imaginamos que iban a pasar 10 años para que la UC sea campeón nuevamente”.

Capítulo que forma parte del espacio de narrativa documental estrenado en el mes de agosto en las pantallas de la señal deportiva.

El quinto episodio de Memorabiblia también abordará, como se mencionó, el retorno de un ídolo cruzado para el apertura de aquel 1997: Alberto Beto Acosta, delantero que tras su paso por la Universidad Católica en 1995, jugará en Japón para volver en 1997 a la precordillera para levantar la copa de campeón.

“Había quedado solo con la familia en Japón. ‘Pipo’ estuvo 6 meses, nada más. Bisconti y el “Chapa” Zapata se vinieron. Me agarró un poco la locura de poder volver. Tenía una mochila pesada de no poder salir campeón en el 94 y 95. Era una revancha”, comentará Acosta en Memorabiblia.

Y es que Acosta volverá a su casa, se reecontrará con antiguos compañeros y un club que ansiaba la corona del torneo chileno. “Acosta venía bien parado por su pasado y se unió a un grupo muy bien compuesto (...) Era mucho tiempo sin ser campeones, se armó un buen plantel”, rememorará en el espacio documental el histórico capitán cruzado, Mario Lepe.

Universidad Católica vivirá su revancha en el Apertura de 1997 de las temporadas anteriores en el Campeonato Nacional, cuando levante el título en una temporada que muchos hinchas cruzados atesoran en su corazón. | Foto: Pepe Alvújar.

Memorabiblia, con su quinto capítulo "la revancha cruzada del 97", será emitido este miércoles 9 de septiembre a las 21:00 hrs, al término de "Todos Somos Técnicos", en todas las señales de CDF (CDF Básico, CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF).