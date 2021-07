Poyet se desubica y desprecia a periodista: "Tienes mucha suerte de estar en Chile, en otro lado no trabajabas"

Este miércoles Universidad Católica empató 0-0 frente a Everton en Viña del Mar por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Al parecer no le gustó el resultado al técnico cruzado, Gustavo Poyet, pues tras el partido se enfadó con uno de los periodistas en conferencia de prensa.

"Me imagino que hoy no adivinaste el equipo, tendrías los nombres pero el equipo no lo pudiste averiguar", disparó el DT uruguayo.

Luego, añadió: "Como sabes el equipo antes que todo el mundo sería interesante saber quién te lo dice de adentro".

"Tienes mucha suerte de trabajar en Chile, en otro lado del mundo no trabajabas, dale seguimos", finalizó en tono despreciativo.