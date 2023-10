En nuestro país el Estado entrega una gran variedad de beneficios, siendo algunos de estos postulables y otros no. A pesar de esto, son una gran cantidad de chilenos los que gozan de estas ayudas estatales mes a mes.

Con estos finalmente los beneficiados pueden pasar el mes de manera más fácil haciéndoles así la vida más fácil.

Tres beneficios postulables que se pagan de manera mensual

Como ya mencionamos con anterioridad si bien hay una gran cantidad de beneficios son pocos los que se pueden postular y hoy te traemos una lista de tres beneficios a los que puedes acceder siempre y cuando cumplas con los requisitos.

Pensión Garantizada Universal o PGU

La PGU es un beneficio dirigido a los adultos mayores sobre 65 años o más de nuestro país. Este permite a los adultos mayores subir el monto de su pensión mensual con la entrega de un monto que complementa su pago mensual.

Entre los requisitos de postulación se encuentra tener 65 años o más (no importa si el adulto mayor sigue trabajando o no). Además de esto otro de los requisitos es no recibir una pensión base menor a la pensión superior de $1.114.446 pesos.

Para poder recibirla se debe pertenecer al 90% más vulnerable del país, haber vivido en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos desde que se cumplió 20 años y haber vivido en el país cuatro de los últimos cinco años inmediatamente a la postulación de la PGU.

Es importante mencionar que los postulantes no pueden ser pensionados de Capredena o Dipreca.

Para solicitar la PGU debes hacerlo en ChileAtiende presencial o página web y en Municipios, AFP o compañía de seguros.

Bono Mujer Trabajadora

Dirigido a las mujeres trabajadoras de nuestro país el Bono Mujer Trabajadora o Subsidio al Trabajo de la Mujer entrega a las beneficiarias un monto mensual con el que pueden aumentar su sueldo mes a mes.

Las mujeres pueden postular al beneficio siempre y cuando cuenten con 25 a 59 años de edad y ser trabajadora, independendiente o dependiente, y además formar parte del 40% de vulnerabilidad de Registro Social de Hogares.

Este beneficio cuenta con dos etapas de postulación y una vez pasada la primera etapa tienes que: Mantener tus cotizaciones al día; no trabajar en una institución del estado; no ser beneficiado del IMG, de ser independiente emitir boletas de honorarios y percibir una renta bruta mensual menor a $606.537 pesos.

Para postular las mujeres que cumplan los requisitos deben ingresar a sistemas.sence,cl/btm para poder realizar la postulación correspondiente y así recibir un máximo de $40.436 pesos mensuales.

Subsidio al Empleo Joven

Adultos mayores y mujeres no son los únicos que pueden recibir bonos del estado y es que los jovenes de hasta 24 años también pueden recibir un pago mensual por su esfuerzo.

Al igual que el Bono al Trabajo de la Mujer, el Subsidio al Empleo Joven también entrega un máximo de $40.436 pesos mensuales y para poder recibirlo los postulantes deben cumplir los requisitos.

Entre estos se encuentran tener entre 18 y 24 años, haber obtenido la licencia de enseñanza media hasta los 21 años. De igual forma deben integrar un grupo familiar que se encuentre en el 40% más vulnerable según el RSH. Asimismo, deberán acreditar una renta bruta menor a $606.537 pesos y tener al día el pago de las cotizaciones previsionales.

Para postular se debe ingresar a sistemas.sence.cl/sej y seguir todos los pasos que indique la página.

Con estos simples pasos podrás postular a cualquiera de estos tres beneficios que entrega el estado y así poder una ayuda mensual de cumplir con los requisitos.