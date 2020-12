Zack Snyder no descarta el debut en cines de "Justice League" y proyecta una calificación para adultos

Después de todo lo que ha dado que hablar la esperada nueva versión de "Justice League", o "Liga de la Justicia", del director Zack Snyder vuelve a estar en el centro de la atención, ya que a pesar de que tiene su estreno fijado para el streaming HBO Max, igualmente no se descarta un estreno en cines y además el mismo cineasta proyectó una calificación R, o sea, para adultos, del Snyder Cut.

El nuevo revuelo se causó después de que el realizador conversara con Entertainment Weekly sobre su actual proyecto, momento en el que sostuvo que "soy un gran admirador y un gran partidario de la experiencia cinematográfica, y ya estamos hablando de que 'Justice League' se exhibirá en cines al mismo tiempo que llegará a HBO Max".

Además, de acuerdo con Snyder, "la película es una locura y muy épica y probablemente tenga una clasificación R (restringido a menores y con contenido para adultos); eso es algo que creo que sucederá".

"No hemos tenido noticias de la MPAA (la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos), pero esa es mi intuición", supone el hombre que en su momento tuvo que retirarse de las filmaciones del corte que llegó a los cines y que terminó Joss Whedon debido al suicidio de su hija.

En Estados Unidos, la clasificación R o Restricted es aplicada a películas aptas para mayores de 17 años que incluyen contenido violento, de carácter sexual o con lenguaje fuerte.

En la misma conversación con el medio especializado, el director indicó que hay un momento en que Batman "deja caer una bomba-F", que es la descripción "diplomática" que se le da al uso de la palabra "fuc*" en el país norteameriano. De ahí que cree que podrían alcanzar esta calificación.

A eso se suma que "Cyborg no está muy feliz con lo que ocurre en su vida antes de conocer a la Liga de la Justicia y tiende a decir lo que tiene en la cabeza. Y Steppenwolf prácticamente anda partiendo a la gente a la mitad. Así que (la calificación) podría deberse a la violencia y los insultos".

Snyder finalmente también comentó la decisión que adoptó Warner Bros. de estrenar las películas en los cines y HBO Max de manera simultánea durante 2021, una medida que no ha sido bien recibida por directores como Christopher Nolan ("Tenet") y Denise Villeneuve ("Dune").

"Se sintió como un movimiento bastante audaz y que tal vez la implicación no se pensó al 100 por ciento. Siento que hay mucha gente entrando en pánico", puntualizó.

Y remató: "espero que, al final, eso sea lo que fue, una especie de reflejo instintivo de COVID y no algún tipo de movimiento mayor para interrumpir la experiencia teatral".

El Snyder Cut de "Justice League" debutará en HBO Max como un especial de cuatro partes de una hora. Aún no se ha proyectado el debut para Latinoamérica de este material.