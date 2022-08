Los Premios MTV Video Music Awards 2022 (VMAs) están a pocas horas de llegar a la pantalla y BlackPink, el exitoso grupo de K.pop, es una de las presentaciones más esperadas de la jornada.

La noticia sobre el show de la banda se dio a conocer el pasado 15 de agosto, emocionando a millones de fans en el mundo que esperan ver a sus artistas favoritos sobre el escenario del Prudential Center de Newark, Estados Unidos.

El evento será conducido por LL. Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow y se realizará este domingo 28 de agosto.

El grupo hará su debut en una entrega de premios con su primera presentación en EE. UU. de su sencillo Pink Venom” del álbum “BORN PINK” que será lanzado el 16 de septiembre.

En 2020, BLACKPINK se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en ganar un VMA cuando se llevaron el galardón por su tema "How You Like That". Este año, BLACKPINK está nominada a Mejor Interpretación Metaverso (PUBG) y Lisa está nominada como solista a Mejor K-Pop con “LALISA”.

¿Dónde y a qué hora ver la presentación de Black Pink en los VMAs 2022?

Los premios serán transmitidos por el canal MTV el 28 de agosto y también estará disponible en la plataforma de Paramount y Pluto TV.

El pre-Show comienza a las 18.30 (Horario Chile), mientras que la ceremonia inicia a las 20.00 (Chile).