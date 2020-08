Cuarta temporada de "The Crown" ya tiene fecha de estreno y primer adelanto

Netflix anunció este jueves la fecha de estreno para la cuarta temporada de la serie sobre la monarquía inglesa "The Crown" y además liberó un primer aunque escueto adelanto que proyecta lo que serán los nuevos episodios.

En el clip se alcanza a ver Olivia Colman, quien retorna como la Reina Elizabeth, pero también a las debutantes en la serie dramática Gillian Anderson, quien tomará el rol de Margaret Thatcher, y a Emma Corrin, a cargo de interpretar a una joven versión de Diana Spencer, "Lady Di".

El cuarto ciclo de la producción abordará los convulsionados años ochentas en Inglaterra, a la vez que también pondrá su foco en la traumática experiecia en que se transforma el salto de la vida común a ser parte de la realeza que experimenta "Lady Di", al casarse con el príncipe Charles.

La nueva temporada de "The Crown" llegará a la plataforma de streaming el próximo 15 de noviembre. Revisa el adelanto a continuación:

Recientemente, Netflix decidió extender la vida de "The Crown", que en un principio iba a concluir con la quinta tanda de episodios. El servicio se arrepintió y decidió darle una sexta temporada.

Además, esta semana se anunció que Elizabeth Debicki tomará la posta de Corrin e interpretará a Diana de Gales en los próximos ciclos.

