"The Boys": La confrontación definitiva se vivirá en el último episodio de la segunda temporada

Este viernes se estrenará el episodio que le pondrá el final definitivo a la segunda temporada de "The Boys" en Amazon Prime Video, momento en el que se verá la confrontación definitiva entre "Los 7" y el equipo de Billy Butcher y compañía.

Después del impactante final que tuvo el séptimo episodio del ciclo, con cabezas explotando por todos lados en medio de una audiencia en tribunales, la entrega que cerrará el ciclo se encargará de mostrar cómo Billy Butcher buscará rescatar al hijo de Rebeca de las manos de Homelander.

Así mismo se verá como Hughie recibirá una inesperada arma de parte de A-Train para poder enfrentar y vencer a Stormfront. ¿La razón? El velocista quiere fuera a la superheroína para poder retornar al equipo.

"What I Know", el octavo episodio de la segunda temporada de "The Boys", verá la luz este viernes 9 de octubre.