The Bold Type: Freeform confirma que la quinta temporada de la serie será la última

El drama Freeform regresa para una quinta temporada que también será la última. La cadena anunció la noticia con la promesa de darle a la serie "la despedida que el increíble elenco y equipo y los queridos fans que se merecen". según declaró la presidenta de la cadena, Tara Duncan.

Wendy Straker Hauser. productora ejecutiva de la serie indicó que "The Bold Type ha sido un regalo que realmente ha cambiado mi vida", dijo en su declaración. "Pasé mis veintes en la ciudad de Nueva York trabajando en revistas, por lo que, en muchos sentidos, el programa se siente muy personal para mi. Realmente me ha encantado escribir este programa y vivir en este mundo. Lo extrañaré terriblemente, pero estoy muy agradecida por la oportunidad y me alegra saber que ha sido un consuelo para tanta gente ".

Freeform dice que en la temporada final, "nuestro trío está a punto de definir quiénes son realmente y cuál es la mejor manera de dejar su huella en el mundo. Su futuro es brillante y su amor y apoyo mutuos nunca cambiarán".

Gracias a la pandemia, la cuarta temporada terminó dos episodios antes de lo planeado originalmente, pero el programa aún logró llevar a todos sus personajes principales a una encrucijada digna de suspenso. El matrimonio de Sutton (Meghann Fahy) se está desmoronando. Jane (Katie Stevens) estaba siguiendo una relación con uno de sus empleados mientras perseguía una historia que Jacqueline (Melora Hardin) rechazaba.