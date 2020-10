"The Batman" nuevamente cambia su fecha de estreno y salta a 2022

Uno de los estrenos de superhéroes más esperados es sin duda "The Batman", pero ahora los fanáticos se tendrán que armar de paciencia para ver la nueva entrega con Robert Pattinson, porque Warner Bros. decidió una vez más postergar su estreno.

Dado el panorama actual de la pandemia del coronavirus, el estudio se vio en la obligación retrasar varios de sus títulos, sorprendiendo este lunes con el salto a 2021 de "Dune".

Pero dadas estas modificaciones, todas las fechas se han ido corriendo hacia el futuro, es por eso que la nueva película del hombre murciélago ahora saltó del 1 de octubre de 2021 hasta el 4 de marzo de 2022.

Las razones principal mente tienen que ver con el retraso en las filmaciones debido a las medidas sanitarias adoptadas por la Covid-19. De hecho, recientemente se anunció que el caso de contagio que se dio en el set la película de Matt Reeves fue justamente Pattinson.

Así, el calendario de Warner Bros. continúa modificándose y entre otras producciones que vieron afectado su debut está la cuarta entrega de "The Matrix" , que saltó del 1 de abril de 2022 al 22 de diciembre de 2021.

También están las películas de DC Comics como "The Flash", protagonizada por Ezra Miller, que pasó del 3 de junio de 2022 al 4 de noviembre del mismo año. "Shazam! Fury of the Gods" dejó justamente el 4 de noviembre de 2022 para debutar el 2 de junio de 2023. En tanto que el spin off encabezado por Dwayne Johnson, "Black Adam", emigró del 22 de diciembre de 2021 a un punto que aún no ha sido determinado.

Además, la adaptación del videojuego "Minecraft" ya no llegará el 4 de marzo de 2022 y ahora se mantiene sin decha para su estreno.