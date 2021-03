Taylor Swift anuncia la fecha de lanzamiento de su nueva canción del álbum Fearless

La estrella de la música, Taylor Swift anunció la fecha en que estrenará uno de los singles de su álbum "Fearless" el cual está regrabando, debido a la batalla legal que tiene con su ex disquera.

En sus redes sociales, Swift señaló "HOLA. Quería informarles que la primera canción "From the Vault" que voy a lanzar de Fearless (Taylor's Version) sale mañana a la medianoche. Se llama You All Over Me (From The Vault)."

Quien luego agregó "Una cosa que me ha encantado de estas canciones de From The Vault es que nunca se han escuchado, así que puedo experimentar, tocar e incluso incluir a algunos de mis artistas favoritos. Estoy muy emocionado de tener @MarenMorris cantando voces de fondo en esta canción !! Paraguas con gotas de lluvia"

Recientemente la artista ha estado compartiendo pequeñas muestras de sus nuevas grabaciones. hace un par de semanas, la intérprete compartió un clip, de uno de sus clásicos "Love Story", de su exitoso álbum de 2008, Fearless. La melodía está incluida en un comercial de Match.com realizado por Ryan Reynolds.

Swift escribió en Twitter: "Está bien, aunque mis nuevas regrabaciones NO están listas, mi amigo @VancityReynolds me preguntó si podía usar un fragmento de uno para un anuncio de LOL. ¡aquí hay un adelanto de Love Story! ¡¡Trabajando duro para llevarte la música pronto !! "

Swift está regrabando sus primeros álbumes después de que su catálogo de Big Machine Label Group se vendiera en contra de su voluntad a Ithaca Holdings de Scooter Braun en 2019. El catálogo, a su vez, fue revendido el mes pasado a Shamrock Holdings por $ 300 millones. Como el contrato de Swift le da derecho a volver a grabar el material, sus primeros álbumes Fearless, Speak Now, Red y 1989 están siendo grabados nuevamente. Es un movimiento que presumiblemente llevará a los fanáticos a sus regrabaciones (que ella posee) y devaluará sus viejas grabaciones (que ella no).

Las regrabaciones también le permitirían licenciar las canciones para películas, programas de televisión y, como en el caso anterior, comerciales. Mientras que cualquier compañía que utilice las versiones antiguas de sus canciones una vez que estas nuevas versiones estén disponibles corre el riesgo de alejar a Swift de la posibilidad de trabajar con ellos.

"Estoy muy emocionada de hacerlo porque el próximo año puedo grabar mis álbumes del uno al cinco de nuevo", dijo Swift en una entrevista con GMA el año pasado. "Estoy muy emocionado por ello. Porque creo que los artistas merecen ser dueños de su trabajo. Me apasiona mucho esto".

Cuando el catálogo de Swift se volvió a vender recientemente, la artista emitió un comunicado condenando la medida. “Hace unas semanas, mi equipo recibió una carta de una compañía de capital privado llamada Shamrock Holdings, informándonos que habían comprado el 100% de mi música, videos y carátulas a Scooter Braun”, escribió Swift. "Esta fue la segunda vez que se vendió mi música sin mi conocimiento. La carta me decía que querían comunicarse antes de la venta para avisarme, pero que Scooter Braun había requerido que no hicieran contacto conmigo ni con mi equipo, o el trato se cancela ".