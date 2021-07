Superman & Lois | ¿En qué servicio de streaming VER la serie del Hombre de Acero?

Uno de los más grandes superhéroes en la historia de los cómics volvió a la televisión con su propia serie: Superman & Lois, la que ahora está disponible para ser vista a través de streaming con todos los episodios de su primera temporada.

La historia sigue a la periodista y al superhéroe más famoso del mundo, y cómo lidian Clark y Lois con todo el estrés, las presiones y las complejidades que conlleva ser lo que son y además ser padres trabajadores en la sociedad actual.

Después de años de enfrentarse a super villanos megalómanos, monstruos que causan estragos en Metrópolis e invasores alienígenas que intentan acabar con la raza humana, el superhéroe más famoso del mundo, el hombre de acero, conocido como Clark Kent (Tyler Hoechlin) y la periodista más famosa, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) se enfrentan cara a cara con uno de sus mayores desafíos: llevar una vida normal.

Además de Hoechlin (Teen Wolf) y Tulloch (Grimm), Superman & Lois cuenta en su elenco con Erik Valdez (Graceland), Jordan Elsas (Little Fires Everywhere), Alex Garfin, Inde Navarette (13 Reasons Why), Wole Parks (All American) y Adam Rayner (Mistresses) con Dylan Walsh (Nip/Tuck) y Emmanuelle Chriqui (Entourage).

Basada en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman & Lois fue desarrollada por Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Batwoman, Supergirl) y Tod Helbing (The Flash, Black Sails), quien es productor ejecutivo junto a Sarah Schechter (All American, Riverdale) y Geoff Johns (Titans, Stargirl de DC, Wonder Woman).

Tyler Hoechlin como el Hombre de Acero en Superman & Lois.

Online: ¿Dónde ver por streaming Superman & Lois en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Superman & Lois está disponible exclusivamente en HBO Max y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

Hasta el momento, la plataforma ha estrenado 12 de los 15 capítulos que tendrá la primera temporada de la ficción, aunque dentro de las próximas semanas se irán sumando los capítulos restantes.